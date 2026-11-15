Sánchez promete una prestación de cuatro semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años e impuestos a fondos de inversión

El líder del PSOE y candidato a la presidencia en las próximas elecciones generales del 29N, Pedro Sánchez, ha anunciado una serie de compromisos que llevará a cabo si gana los comicios. Entre ellos, una nueva prestación por el cuidado de hijos menores de ocho años o nuevos impuestos para los fondos de inversión y grandes propietarios.

"Quiero plantearos varios compromisos", ha enumerado Sánchez durante el acto de campaña celebrado en Alcorcón en el que ha estado acompañado por el ministro para la Función Pública y candidato a la alcaldía de Madrid, Óscar López.

Blindar las pensiones y el aborto en la Constitución

El primer compromiso, tal y como ha anunciado, será blindar la reforma de las pensiones y el derecho al aborto en la Constitución. El anuncio ha provocado gritos de "¡Presidente, presidente!" y una larga y duradera ovación.

El segundo, un nuevo permiso parental. "Sabéis que si tienes un hijo o hija menor de ocho años tienes un permiso, pero no una retribución", ha expresado Sánchez. Por eso, ha prometido crear una prestación en la Seguridad por la que se va a retribuir el 100% de la base reguladora durante cuatro semanas a los padres y madres de niños menores de ocho años.

El tercer compromiso es la creación de la 'Unión de Amistad', una figura que se incorporará en el Código Civil. El líder socialista ha explicado que en Código Civil de Navarra y de Cataluña existe una figura llamada 'Unión de Convivencia'. "Nosotros lo vamos a llamar unión de amistad. Hay personas que son nuestros amigos y nuestras amigas que no tienen por qué ser nuestra pareja o tener un vínculo sanguíneo, que deciden cuidarnos y nosotros a ellas, y merecen tener derechos y el reconocimiento en el Código Civil".

Ayudas para los autónomos

En cuarto lugar, Sánchez se ha dirigido a los 3,5 millones de autónomos a los que ha prometido que el PSOE se compromete a que los ingresos reales y las cotizaciones sean "una materialización" en la próxima legislatura. Además, ha prometido seguir facilitando la prestación por cese de actividad y la prestación por cuidados.

Por último, Sánchez ha anunciado medidas en vivienda dirigidas a los grandes propietarios y fondos de inversión que tengan viviendas vacías o que las destinen a alquiler turístico o que tengan alquileres desorbitados e "imposibles" para la clase media: "Les vamos a poner más impuestos", ha asegurado el líder socialista, que no ha entrado en detalles.

Pedro Sánchez ha vuelto a incidir en la fórmula 75/176, en referencia al 75% de participación en las elecciones para lograr 176 escaños y una mayoría progresista. "Vamos a lograr una movilización histórica para conseguir una remontada épica frente a la evolución", ha sentenciado.