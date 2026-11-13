Sánchez pone "la mano en el fuego" por Zapatero y niega que se fuera de vacaciones durante la crisis de Ceuta: "Estuve trabajando full time"

Continúa la ronda de entrevistas de campaña electoral en el canal del conocido youtuber Jordi Wild, que ya ha publicado las entrevistas completas de Ada Colau, candidata de Frente Amplio, y Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP. En el turno de Pedro Sánchez, Jordi Wild ha querido agradecerle su valentía al acudir al programa, pues, de todas las entrevistas, esta es la más dura de las tres.

Sánchez ha comentado sus inicios en el mundo de la política, donde ha destacado que su vocación llega por "un tema de servicio". "Mis abuelos no sabían ni leer ni escribir, y eso me abrió una herida de compromiso con la justicia social. En un momento en el que estamos, que pasan tantas cosas en la vivienda, en la migración, en la inteligencia artificial... En un momento así, hay que dar un paso al frente", ha comentado.

En una larga entrevista de hasta dos horas, han abordado temas como los accidentes de tren en Urda y Adamuz, la vivienda, la inmigración, así como los distintos casos de corrupción que han sido vinculados con su figura. Destaca que se hayan dejado en el tintero, quizás por falta de tiempo, los juicios a su hermano, David Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez.

Los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz

Uno de los principales asuntos a tratar por Jordi Wild ha sido la seguridad ferroviaria, en relación a los dos trágicos accidentes de Adamuz y Urda. Sánchez ha comparado que, "cuando las cosas las miras a posteriori, puedes pensar que cualquier inversión puede ser insuficiente. En estos ocho años, hemos tenido que invertir la infradotación presupuestaria que había de la otra administración de Rajoy".

Explica que "en la línea de los accidentes hemos multiplicado por veinte la inversión. Hemos simultaneado la modernización con mantener el servicio. Eso ha implicado más incidencias, más averías que nos han llevado a esta situación".

"Pese a las dificultades, es un sistema seguro. Es inasumible que haya dos accidentes. Estamos negociando con los maquinistas mayores tiempo de descanso, una auditoría de la línea Madrid-Sevilla y un compromiso que, en función de los criterios técnicos, vamos a invertir. Es evidente que tenemos que hacer más", añade.

Sostiene que "hemos mantenido una actitud coherente, pero es cierto que Puente me dijo que tenía que dimitir. Ese debate de si le hubiera cesado está superado. Óscar Puente fue el que tomó la decisión y el que lo hizo. Yo he asumido siempre la responsabilidad en primera persona. Exijo la excelencia a mis ministros y, cuando no lo cumplimos, hago un examen de conciencia". El presidente ha admitido que "se cometieron fallos" y ha considerado necesario "mejorar la formación" de los trabajadores, medida que le ha reprochado Jordi Wild que llegue después de dos accidentes y tras ocho años en el Gobierno.

Ceuta, la invasión de Marruecos y el bulo de cruzar a nado

"Lo que se sabía de Ceuta era que empezaba a haber un pico de llegada de migrantes, pero nunca en la proporción de lo que iba a llegar el 30 y 31 de julio. Lo que sabemos de esa crisis en los días anteriores es que hubo un bulo, una lectura interesada del Supremo que decía que si tú entras a nado no te pueden echar de España", explica Sánchez. "Fue un momento bastante singular utilizado por quien estuviera detrás. Desde el punto de vista estructural, la frontera de Ceuta es una de las fronteras más complejas", sostiene, recalcando que "tenemos un CNI con gente profesional extraordinaria".

"Nosotros no recibimos ningún aviso de ningún servicio de inteligencia sobre lo que iba a pasar en Ceuta. Tuvimos reuniones con el Gobierno ceutí, estuvo Interior pendiente, aumentamos seguridad en frontera, pero a la escala que veíamos y no a la entrada de 70.000 personas. Es una frontera difícil de gestionar, donde si te echas a nadar, puedes llegar. Tuvimos más de 140 muertos y muchos menores. No tengo información para acusar a un gobierno de Marruecos de esto", declara.

"Cuando se produce la avalancha, nos enfrentamos a un dilema: nos liamos a tiros con chavales que van desarmados y que saltan al mar para llegar a Ceuta o tratamos de absorber para que luego se puedan ir. El régimen marroquí, viéndose superado, lo que hizo fue facilitar que se pudiera gestionar esa crisis. No sabemos todavía si desde allí guiaron", mantiene, haciendo especial hincapié en que "lo que sucedió horas después es que 9 de cada 10 migrantes que entraron, salieron".

Respecto a su ausencia durante el mes de agosto, Sánchez sostiene que "no me fui de vacaciones, porque un presidente está 24/7, 365 días al año. Estuve trabajando todo el día, incluso en agosto. He estado en Ceuta, no ha habido presidente que haya estado en ejercicio más que yo". Recalca que estuvo con su familia "en otra residencia oficial del Gobierno, pero trabajando full time para resolver la crisis en Ceuta".

La inmigración, uno de los focos de estas elecciones generales

Sánchez también ha querido hablar de la inmigración, a raíz de la crisis de Ceuta. "Los migrantes no son ni potenciales delincuentes, son personas como mi abuelo que fue a currar a Alemania. Si miramos el agregado, el global, con independencia de que reconozco el desafío, en España ahora tenemos que el 25% del crecimiento económico trae causa del aporte de la migración".

"Necesitamos ser una sociedad próspera. Tenemos un problema demográfico y tenemos dos palancas para resolverlo. Tenemos las políticas de conciliación, aumentamos las semanas de permiso de maternidad y paternidad, pero no parece muy convincente. La segunda opción que tenemos es el aporte de la migración. El gran activo es Latinoamérica.

El candidato socialista ha querido poner el foco en la importancia de la inmigración en España, declarando que "si no aumentamos la población migrante en nuestro país, sucederá que, por mucho robot o IA que nos haga ser más productivos, la tarta del pastel del Estado del bienestar va a ser menor. Tenemos que hacer una política equilibrada con mayor fuerza de trabajo, producir más".

Sánchez, sobre su relación con Ábalos: "Creía que era mi amigo"

Sánchez ha mostrado su lado más personal, desvelando que "Ábalos y Cerdán han sido muy cercanos, creía que eran amigos, porque a un amigo le conoces, sabes cómo vive, cómo piensa. Cuando se destaparon muchos de los audios de Ábalos, me llevé una tremenda decepción. Con Koldo no tenía prácticamente comunicación; en el coche, de una manera muy anecdótica, pudo estar. Ábalos y Santos sí estaban y puedo garantizar que conmigo Ábalos nunca hizo ningún comentario machista, ni sabía que consumía prostitución. Me quedé muy sorprendido".

Respecto a Leire Díez, sugiere que "hay mucha gente que, por desgracia, utiliza tu nombre sin conocerte. Con Leire Díez no he tenido ninguna reunión. Ella misma dice que nunca ha tenido una reunión conmigo".

En contraposición, pone "la mano en el fuego" por José Luis Rodríguez Zapatero. "En las conversaciones que he tenido con Zapatero, a mí nunca me ha preguntado por Plus Ultra, ni ninguna empresa. No lo hubiera permitido. Conociendo a José Luis, estoy convencido de que estas joyas lo último que quiere es tenerlas. Pongo la mano en el fuego por José Luis, creo en su inocencia, como creo en el legado de un presidente que ha hecho grandes cosas. Creo en su inocencia", recalca.