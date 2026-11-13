Feijóo le dice a Jordi Wild que no prevé subir la edad de jubilación y que desconfía de los datos económicos del Gobierno: "Creo que hay ocultación de gasto"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que no se cree los datos económicos del Gobierno y que hay una "ocultación de gasto", en una entrevista con el 'youtuber' Jordi Wild en la que ha insistido en que garantizará el sistema de pensiones y no elevará la edad de jubilación.

"Creo que hay una serie de compromisos plurianuales que desconocemos", ha afirmado sobre las cuentas públicas Feijóo, quien ha denunciado que el Gobierno ha finalizado la legislatura "sin aprobar ni un solo año las cuentas". "¿Cómo voy a creer? ¿Qué cuentas son las que me tengo que creer, las que no conozco?", ha insistido.

El líder de los populares ha sido preguntado también por su opinión de si va a "petar" el sistema de pensiones, y ha reafirmado su compromiso con la actualización de las pensiones de acuerdo con el índice de precios de consumo (IPC).

A su juicio, el sistema es viable si la economía crece "de forma sana" y no "dopada como ha crecido estos años".

Aunque va a facilitar que una persona que tiene 67 años pueda seguir trabajando si quiere hacerlo y se le va a facilitar el cobro parcial de su pensión, Feijóo no prevé subir la edad de jubilación porque piensa que los 67 años es "una edad razonable".

Si no logra mayoría absoluta se reunirá con Vox

El candidato a la Presidencia del Gobierno ha sido preguntado por la polémica cancelación a última hora de Santiago Abascal de su entrevista con Wild y ha afirmado que respeta "lo que quiera hacer cada uno en campaña electoral", cuál es su estrategia mediática, cuáles son sus objetivos. "No voy a entrar en esto", ha sentenciado.

Sobre un posible gobierno con Vox, que no ha negociado todavía con Santiago Abascal -ha asegurado-, ha dicho que cuando pasen las elecciones, si no logra mayoría absoluta, se reunirá con el líder de Vox y le dará su opinión sobre qué es lo que necesita España.

Ha afirmado además que puede "entender perfectamente" la preocupación de los ciudadanos sobre el posible pacto con Vox, pero que él puede acreditar que en los gobiernos regionales donde está el partido de Abascal no ha habido "ningún problema".

El marco de cualquier acuerdo, ha insistido, es el documento que se ha utilizado para los pactos en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura, un acuerdo de respeto a la Constitución, al Estado de derecho, a la normativa europea o a temas como "violencia de género" o los "compromisos relativos a la igualdad real y efectiva de hombre y mujer", ha agregado.

La entrevista completa