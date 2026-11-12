Latorre, sobre el fracaso e instrumentalización de la huelga general: "La protesta más efectiva será el 29 de noviembre"

El eufemismo del día es desigual. La de ayer no ha sido una huelga general sino una huelga desigual. Desigual. Esta es en realidad la forma de llamar a un fracaso cuando no quieres utilizar la palabra fracaso. Vean las primeras planas de los periódicos.

Allí verán los que hablan de fracaso y los que hablan de seguimiento desigual, que es una fórmula parecida a la que utiliza el periodismo deportivo cuando sale mal una jornada de competición europea. Dicen: "Suerte desigual de los equipos españoles", que lo que quiere decir es que todo han palmado menos uno.

Los datos indican que ha sido la huelga menos seguida de la democracia. Extraigo los datos de consumo eléctrico que ha recogido El País. Es una buena forma de saber cuánto ha caído la actividad.

En la huelga de 2002 el consumo eléctrico cayó un 20.5% respecto de lo previsto para un día normal. En la de 2010 cayó un 13,5%. En la primera de 2012, un 14,3%. En la segunda de 2012, un 11%.

Ayer el consumo eléctrico cayó un 3% respecto de lo que había previsto. Un 3%.

Ya vemos que como es habitual, los sindicatos y la patronal tienen serias divergencias acerca del resultado de la huelga. Esto es lo habitual. Lo que no es tan habitual es que sea tan fácil crearse una opinión propia más allá de las declaraciones, porque el resultado sea en realidad tan rotundo.

Es verdad que han cambiado las relaciones laborales, que hay menos industria y más teletrabajo. Da igual. Un 3% es nada. Es la certificación de un fracaso y esto es especialmente gravoso para los sindicatos.

¿Significa que no hay razones para protestar? Probablemente hay más razones que nunca. Pero la gente no sabía contra que le llamaban a protestar. Es más, la gente vio en este huelga no un gesto de protesta sino un gesto de obediencia y por eso habrá decidido guardarse las razones que tienen para protestar hasta el 29 de noviembre.

Cuando una huelga es jaleada directamente desde el Consejo de Ministros, cuando hay una vicepresidenta y ministra de Trabajo diciendo que ella misma participaría en un piquete, la protesta pierde toda credibilidad, porque es interpretada como una movilización vertical, esto es dictada por la oficialidad.

Es decir que el riesgo de ser instrumentalizado era muy elevada y ante la duda, la protesta más efectiva y con unas consecuencias más rotundas se puede posponer hasta el 29 de noviembre. Quien considere que hay que castigar lo que ha hecho el Gobierno puede hacerlo votando a unos y quien considere que hay que ofrecer un castigo preventivo por lo que puedan hacer quienes dicen a las encuestas que podrían sustituirlo pueden votar a otros.

Reaccciones políticas a la huelga y la violencia en Barcelona

Lo de desigual, que es el palabro del día, tiene un punto inmoral, porque es verdad que la huelga tuvo un seguimiento mayor en Cataluña. Es decir, allí donde la coacción de los piquetes fue más violento. Con lo cual no habría que hablar tanto de seguimiento como de imposición.

En Barcelona tienen un problema de tolerancia con la violencia que quizás habría que revisar, porque nadie dudaba de que allí se produciría la réplica española de los disturbios en Francia y casi nadie dudaba tampoco de que allí actuarían los piquetes más violentos.

Al respecto, le vamos a enviar toda nuestra solidaridad al compañero de COPE Alberto Herrera que el tio resistió con una profesionalidad y un aplomo encomiables ante la turba que pretendía evitarle que hiciera su trabajo a las puertas de la Estación de Sants. Esto es intimidarlo para acallarle. No lo consiguieron, pero lo intentaron.

Ahora recuerden ustedes que el Gobierno de la Generalitat amenazó a los maquinistas del SEMAF con imponer sanciones por incumplir los servicios mínimos durante la pasada huelga en las Rodalíes. Suponemos que actuaran con la misma diligencia en la identificación y sanción de estos piquetes violentos que ayer pretendieron que la huelga triunfase mediante la coacción y la intimidación.