Latorre diferencia la huelga de maquinistas de la general: "Una tiene sentido y la otra dilapida el exhausto crédito de los sindicatos"

Es muy probable que si usted vive en lo que llaman el cinturón de las grandes ciudades. Si es usted un trabajador de Cornellà, Sant Feliu, Molins de Rei y tiene que dirigirse cada día a Barcelona. Si usted vive en el Corredor Sur de Madrid: Móstoles, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada y Humanes y tiene que ir cada día a la estación de Atocha

Si vive en Barakaldo, Sestao, Portugalete y Santurtzi y va hacia Abando en Bilbao. En Dos Hermanas o Utrera y se dirige a Sevilla cada a su trabajo…

Ejemplos hay miles. Esta semana va a sentir el caos.

Y dirá… pero si ya vivo en el caos y la imprevisión y sufro continuas incidencias.

Ya, pero lo de esta semana va a ser mucho peor que su realidad cotidiana que ya es dura. Y para los viajeros de la Alta Velocidad, igual. Ya sufren incidencias y retrasos pero esta semana será más dura.

Porque atravesamos tres días de huelga en los transportes, tres. Una huelga general y dos paros sectoriales que tuvieron ayer un preámbulo con una protesta encubierta de maquinistas que colapsó ayer Rodalies en Cataluña.

Los prolegómenos de la campaña electoral

La campaña ha entrado en la fase infotainment, con la visita de los candidatos a los platós de shows de entretenimiento que pretenden tener una influencia política y de hecho la tienen, pero más importante que las declaraciones son los hechos, y el colapso del transporte es un hecho de la máxima relevancia.

Esto es como todo en la vida. Hay huelgas que tienen mucho sentido y otras que solo sirven para dilapidar el crédito, ya exhausto, de los sindicatos. Es lo que diferencia a esta huelga de los maquinistas, tan cargada de razones, de una huelga general que no se atreve a decir ni contra quién se dirige… no vayamos a descubrir que se trata de una movilización vertical para hacer campaña contra la oposición.

Una huelga sirve para sacar de lo cotidiano una situación de precariedad latente. Porque a todo se acostumbra uno y lo cierto es que nos hemos acostumbrado a un deterioro constante del servicio público de transporte en tren, que nos hemos acostumbrado a incidencias continuas, a días de caos en las Cercanías, a que un tren de Alta Velocidad se detenga en la vía durante tiempo indefinido y sin una razón aparente, a llegar tarde (tanto nos hemos acostumbrado a llegar tarde que ya ni siquiera es motivo de indemnización), estamos a un accidente más de acostumbrarnos tambien a las catástrofe ferroviarias, porque ahora nos pretenden decir que dos tragedias en nueve meses son causa del azar o de Rajoy, que es una explicación tan perezosa como la del azar.

El funeral de Urda y la ausencia de Sánchez

Hoy se va a rendir tributo a las víctimas de la tragedia de Urda y tampoco acudirá al funeral Pedro Sánchez. A esto también nos hemos acostumbrado. A que las coqueterías del presidente se sobrepongan al necesario tributo a las víctimas y al acompañamiento a sus familias.

Para advertir la diferencia de talla personal y política, diría incluso que de calidad humana, compárense hoy dos actitudes. Esta coquetería de Sánchez, yo no voy a rendir tributo a las víctimas de Urda porque no me gusta la ceremonia. Compárese con lo que fue el acto de más hondo significado de los reyes en Ceuta, con el rey rindiendo tributo en una ceremonia ecuménica a las víctimas de la tragedia, mayoritariamente musulmanas, en el cementerio mulsulman Sidi Erekat de Ceuta.

Cuando uno acude a rendir tributo a un muerto, lo importante no es lo que uno crea sino lo que creía el muerto y sus familiares, el problema no es lo a gusto que uno se sienta con una determinada liturgia, sino la voluntad de reconfortar a los familiares de la víctima.

Al respecto le recomendaría algo de bibliografía a Pedro Sánchez, ya que él hace sus recomendaciones literarias en Tik Tok, yo también me lo permito la mía. Hay un relato muy corto y muy conmovedor de Balzac que se llama La misa del ateo. Va sobre un médico muy ateo, anticlerical y burlón, del que se descubre que encarga cuatro misas al años y acude como un devoto más. ¿Por qué lo hace? De eso va el libro. Le hago spoiler: lo hace por el cariño, presidente, por el cariño)

Nos hemos acostumbrado a muchas cosas y los maquinistas, a todo eso y aún peor, que nosotros ignorábamos hasta ahora. Porque lo que los maquinistas denuncian es que ellos se han acostumbrado a la incertidumbre de saber que transportan a cientos de viajeros sin las debidas garantías de seguridad.

Venían denunciando los temblores y el deterioro en la vía, a la falta de controladores, a la plena consciencia de que el incremento de tráfico no ha tenido su correspondiente aumento a la inversión.

Provoca vértigo asomarse a lo que se va conociendo del accidente de Urda. No ya sólo por lo que ocurrió. 69 muertes. Si no también por lo que pudo haber ocurrido.

Hoy El Mundo revela parte del contenido de la caja negra del Iryo que fue embestido, alcanza, por el AVE a 200 kilómetros hora. Cuenta que el maquinista logró hablar con Atocha a los seis minutos del accidente. Es decir a las 8.59.

El tráfico no se paró hasta 13 minutos después. A las 09.12. Mientras tanto, el maquinista se afanaba en evitar que todo fuera a peor y avisaba a los viajeros de que dejaran de salir por las ventanas porque la catenaria estaba en la vía y podían electrocutarse.

En toda catástrofe interviene el azar. Hay un componente de azar que es lo que distingue una incidencia, un accidente y una catástrofe. La cuestión es cuántas veces habremos cargado la suerte en España. Por eso protestan los maquinistas.