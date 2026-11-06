Latorre, sobre los nuevos detenidos por la UCO: "Haberse subido a un coche con Sánchez empieza a ser considerado indicio de delito"

Haberse subido a un coche con Pedro Sánchez empieza a ser considerado indicio de delito. Es que al afamado clan del Peugeot, que son como Los Rochos, sólo que con menos escrúpulo, se suma ahora el chófer de las primarias de 2017. Es un hombre llamado Cristian Corvillo, con una carrera no tan fulgurante como la de Koldo Garcia, pero casi. Porque pasó de chófer a empresario.

Bueno la UCO dice que la actividad como empresario del buen Corvillo consistía en ser el intermediario de la presunta organización criminal dedicada a los amaños de obras públicas que se incrustó en el ministerio de Transportes. Porque esto es lo que provoca más repugnancia.

La corrupción es mala per se, sin paliativos, pero, en este caso, y en este momento hay una agravante moral que provoca indignación. Porque los amaños que hacía presuntamente Corvillo era en contratos de ADIF y ADIF Alta Velocidad.

Este país ha sufrido dos accidentes en nueve meses, con 115 muertes, y al dolor insuperable y a la descarga de adrenalina que supone hoy subirse a un tren se suma la rabia por conocer que efectivamente la falta de Presupuestos impidió invertir más dinero en mantenimiento. 4 años diciendo que no pasa nada por no presentar unas cuentas. Que una ley de Presupuestos actualizada al ejercicio es un asunto anecdótico sin el que un país puede pasar sin temor a las consecuencias… para terminar oyendo al ministro Óscar Puente defenderse así en la Diputación Permanente del Congreso.

Esto se suma al conocimiento cada vez más profundo por parte de la investigación de las actividades en el ministerio de Transportes, convertido desde la llegada de Ábalos en una oficina del sindicato del crimen. Donde se amañaban adjudicaciones, se colocaba a amantes del ministro, transitaba como uno más el presunto muñidor de una organización criminal y se daban mordidas a la salud y a la seguridad de los ciudadanos.

Miren cuál era el material con el que traficaban: mascarillas e infraestructura ferroviaria. Mascarillas y vías de tren. Con eso ganaban dinero los que llegaron al poder gracias a una relación estrecha con el presidente de Gobierno. Aquellos que le acompañaron cuando era un apestado en el partido en la conquista de la militancia, casa del pueblo por casa del pueblo, y que esa ingrata labor les hizo acreedores de un agradecimiento con el que pretendían enriquecerse.

El ministerio de Fomento no es el ministerio de Juventud. Es el ministerio con mayor presupuesto del gabinete y también el que confiere a su titular de mayor poder sobre los territorios. Porque administra la obra pública y porque bajo su control se encuentran empresas públicas estratégicas como INECO, RENFE o ADIF.

Pretender que el saqueo de una organización criminal en un lugar tan sensible no va a tener una incidencia sobre la vida de las personas es pensamiento mágico. La corrupción no sólo degrada moralmente a una sociedad, sino también materialmente. Las obras que se adjudican no son las mejores y además hay que descontar las mordidas de la ejecución final.

Así que por un lado no se puede invertir más y por el otro se le hace un butrón al Presupuesto. Y resulta que la culpa de que en España ya nadie se atreva a subir a un tren sin casi haberse despedido de los suyos es de unos controladores infrapagados.

El 5 de junio de 2025, la UCO entregó un extenso informe en el Tribunal Supremo, donde se investigaba a José Luis Ábalos, entonces diputado y aforado. Las 490 páginas contenían indicios de irregularidades en 11 adjudicaciones que sumaban 900 millones de euros.

Eran 490 páginas con una tesis: que entre 2018 y 2021 el Ministerio de Transportes favoreció a ciertas empresas "de manera recurrente". De ahí sale esta investigación. La operación se desarrolló ayer en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla y también se saldó con el registro de la constructora Azvi, en la capital andaluza. Hubo seis detenidos que, posteriormente, fueron puestos en libertad.

Entre ellos se encuentra Andrea de la Torre. quien está siendo investigada por haberse supuestamente beneficiado de la compra de una vivienda en localidad madrileña de Rivas.

Luego está lo del entorno del presidente. Ayer le preguntan tras la cumbre iberoamericana a Sánchez por este Corvillo y por las detenciones realizadas. Son viejos asuntos que no tiene nada que ver con él. Pero no es verdad. El ministerio de Transportes es el ministerio de la Obra Pública. Que fue él quien le dio la cartera de mayor Presupuesto. Fue él. Y con él llegaron todos. Cuanto tuvo que nombrar a su mano derecha en el Partido eligio a Ábalos y cuando Ábalos cayó, eligio a Santos Cerdan. Y es natural, porque era su núcleo de confianza.

Es que todos estos tenían una relación estrecha con Pedro Sánchez. Fueron su soporte en los momentos más difíciles. Ábalos fue su hombre de mayor confianza, Koldo era un militante ejemplar y ahora el chófer…. De todos ellos quiso renegar en algún momento. Con Corvillo no tiene nada que ver… ¿no?

Vamos a hacer memoria

Koldo custodió sus avales, de él dijo que era un militante ejemplar, narró sus peripecias en el libro de Manuel Resistencia. ¿Pero qué dice de Koldo? ¿Y de Leire Díez, con quien tantas fotos tiene él y su mujer? ¿Y de Ábalos? Hombre, de Ábalos no podrá renegar… Bueno… no crean. De él llegó a decir que era un gran desconocido.