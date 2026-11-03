Dónde puedo ver si me ha tocado ser mesa electoral en las elecciones generales del 29N

Entre el 31 de octubre y este 4 de noviembre, tienen lugar los sorteos para elegir a los miembros de una mesa electoral en cada municipio. A partir de la fecha en la que se realiza dicho sorteo, las administraciones cuentan con un plazo de tres días para avisar a las personas designadas.

Un presidente y dos vocales forman cada mesa, con dos suplentes que deben presentarse el mismo domingo 29 de noviembre, día de las elecciones, por si alguno de los titulares no acude o no le es posible sentarse en la mesa. Todos tendrán que acudir al colegio electoral el 29N a las 8:00 horas.

Dónde consultar si me ha tocado mesa electoral el 29N

En primer lugar, cabe recordar que cada ayuntamiento tiene que notificar a las personas seleccionadas el hecho por carta certificada, que la puede entregar el personal de Correos y también la Policía Local. Todo ello, acompañado de un manual con las funciones de cada uno de los miembros de la mesa.

Aunque existe la notificación por carta obligatoria, algunas administraciones permiten comprobar si ha tocado ser mesa electoral a través de sus páginas web, una vez realizado el sorteo. Por ejemplo, es el caso de Madrid (se puede consultar en la sede electrónica del Ayuntamiento, en este enlace) o el de San Sebastián (a través de este enlace).

Así, conviene acudir a la sede electrónica del correspondiente ayuntamiento del elector para su posible consulta. No obstante, existe un medio más accesible para todos, como es la Carpeta Ciudadana que habilita el Gobierno de España, en el enlace señalado anteriormente o a través de la app disponible para dispositivos móviles con el mismo nombre (Carpeta Ciudadana), se puede comprobar, si ya se ha realizado el sorteo en nuestro municipio, si se ha sido designado como miembro de una mesa electoral.

En este caso, hay que acceder a la Carpeta Ciudadana con DNI electrónico, sistema Cl@ve o certificado digital.

Si te toca mesa electoral: fechas, dieta y permisos Lo esencial para presidentes, vocales y suplentes de las mesas del 29N. Sorteo 31 oct-4 nov Entre los electores de cada mesa menores de 70 años. La notificación llega en tres días. Para alegar 7 días Desde la notificación, ante la Junta Electoral de Zona y con justificante. A qué hora 8:00 Titulares y suplentes, el 29 de noviembre en el colegio. Dieta 75 euros Para los titulares. Los suplentes cobran solo si pasan a ser titulares. Permiso Día 29 y 5 horas el 30 Si trabajas por cuenta ajena: jornada completa el domingo si te toca trabajar y cinco horas menos el lunes. Si no vas Es delito De tres meses a un año de prisión o multa de seis a 24 meses, si no hay causa justificada. Pueden renunciar los mayores de 65 años. Durante la jornada, la Seguridad Social cubre a titulares y suplentes como en un accidente de trabajo. FUENTE: LOREG, RD 605/1999, ORDEN INT/650/2026 Y JUNTA ELECTORAL CENTRAL · ELABORACIÓN: ONDA CERO

Plazos para reclamaciones por ser mesa electoral

La designación de mesa electoral es de obligado cumplimiento para sus presidentes y vocales, y aquellos que no acudan el 29N a realizar esta función incurrirán en pena de prisión de tres meses a un año o multa de 6 a 24 meses.

Así, las personas designadas disponen de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de la Zona causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo. La Junta resuelve entonces en el plazo de cinco días y comunica, si es el caso, la sustitución producido al primer suplente.

Posteriormente, si cualquiera de los designados no puede acudir para desempeñar dichas funciones de mesa, debe comunicarlo a la Junta Electoral de Zona, al menos 72 horas antes del 29N y aportando las justificaciones pertinentes. Si el impedimento se produce después de ese plazo, se habrá de avisar a la Junta correspondiente de manera inmediata y, si se existiera la posibilidad, antes de constituir las mesas. En estos últimos supuestos, la Junta comunica la sustitución al correspondiente suplente, si hay tiempo para hacerlo, y procede a nombrar a otro, si fuera preciso.

Las causas que permiten no formar parte de una mesa electoral

Una persona no puede ser miembro de una mesa electoral si cumple uno de los siguientes requisitos fijados en la Instrucción 7/2023, de la Junta Electoral Central, de 28 de junio:

Mayor de 65 años y menos de 70.

Estar en situación de discapacidad.

Ser pensionista de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez.

Estar en situación de incapacidad temporal para el trabajo acreditada mediante la correspondiente baja médica.

Estar embarazada de seis meses o en el período correspondiente de descanso para el cuidado del menor.

Estar internado en un centro penitenciario o en un hospital psiquiátrico.

Haber formado parte de una mesa electoral tres veces en los últimos 10 años.

Haber sido víctima de un delito, declarado o presunto, tras el cual se haya dictado una resolución judicial que permanezca en vigor.

Las siguientes corresponden valorarlas a la Junta Electoral de Zona, dado que son causas personales: