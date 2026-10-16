Hasta qué día pueden llamarte para ser mesa electoral o sustituir a alguien el 29N

El próximo domingo 29 de noviembre millones de españoles están llamados a las urnas para elegir quién será el próximo presidente del Gobierno durante los siguientes cuatro años. Los colegios electorales estarán abiertos desde las 9:00 horas de la mañana hasta las 20.00 horas de la tarde, cuando comenzará el recuento de los votos.

Sin embargo, otros ciudadanos han sido seleccionados para participar de la jornada electoral durante todo el día, como miembros de las mesas compuestas por un presidente y dos vocales. Estas personas y sus correspondientes suplentes se deberán personar, de obligado cumplimiento, en los colegios electorales a las 8:00 horas del 29N.

¿Hasta cuándo pueden notificar la participación en la mesa electoral?

Según explica la Junta Electoral Central, los miembros de la mesa electoral son escogidos por sorteo, "entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria". Es decir, que para estos comicios del 29 de noviembre se realiza entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre.

Una vez se hayan elegido el presidente y los vocales de cada mesa y sus respectivos suplentes, será notificada a los interesados en sus domicilios en un plazo de tres días. Es decir, que la fecha límite para recibir la notificación sería el próximo sábado 7 de noviembre.

Las alegaciones de las personas asignadas que quieran justificar que no pueden acudir a la mesa se pueden producir hasta 7 días después de recibir la notificación, mientras que la resolución de dichas solicitudes tendrá lugar hasta 5 días después desde la presentación de dichas alegaciones.

También existe la posibilidad de comunicar a la Junta Electoral de la Zona la imposibilidad de desempeño de este cargo al menos 72 horas antes de la constitución de la mesa el día de votación o comunicar la imposibilidad sobrevenida con posterioridad al plazo anterior hasta antes de las 8:00 horas del día de votación.

Motivos de exclusión de ser mesa electoral

La JEC recoge en la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, una serie de supuestos que los ciudadanos podrían alegar en un plazo de siete días desde su notificación para eximir ser miembro de una mesa electoral: