Diego Fortea, guionista de Más de uno y creador del galardonado podcast de Onda Cero Lo contó la radio, subió al escenario para recoger un reconocimiento que, según explicó, supone una oportunidad para poner en valor la historia de la radio y la importancia de preservar sus archivos. "Es una oportunidad maravillosa para reivindicar la importancia de conservar nuestro patrimonio sonoro, nuestra memoria", señaló.

El periodista explicó que esa ha sido precisamente una de las líneas de trabajo de su programa: recuperar grabaciones y momentos históricos que permiten reencontrarse con las grandes voces y los episodios que han marcado la evolución del medio.

Para ilustrar el valor de esos archivos, Fortea compartió una anécdota especialmente curiosa: la primera vez que se probó un airbag para motos en directo en la radio. Ocurrió en 'Protagonistas', el programa de Luis del Olmo, que envió a uno de sus periodistas, Rafa Cerro, a un circuito con un micrófono dentro del casco para probar el dispositivo lanzándose de la moto en directo.

Fortea recordó incluso la reacción de Luis del Olmo, que pidió al periodista que esperase a que regresaran de publicidad antes de tirarse. Una historia que le permitió reivindicar la capacidad de la radio para experimentar y poner en marcha iniciativas inesperadas. "Con pequeños saltos al vacío como ese se han construido grandes ideas de radio", afirmó.

El agradecimiento a Carlos Alsina por abrirle las puertas de Onda Cero

Uno de los momentos más emotivos del discurso llegó cuando Fortea quiso agradecer públicamente a Carlos Alsina la oportunidad profesional que le brindó hace ocho años. El periodista recordó que acababa de llegar a Madrid como becario cuando conoció al director de Más de uno, que tiempo después decidió incorporarlo a su equipo.

"No sé qué vio, pero me dijo al cabo de un tiempo: te quiero en mi equipo", recordó Fortea.

Ocho años después de aquel momento, ambos coincidían para recoger un Premio Ondas. Fortea quiso aprovechar la ocasión para reconocer no solo la oportunidad que recibió, sino también todo lo que ha aprendido trabajando a su lado.

"Gracias, Carlos Alsina, por darme aquella oportunidad. Por enseñarme el oficio con tu ejemplo. Es un lujo hacer radio cada día contigo", afirmó.

Un reconocimiento a Onda Cero y a quienes construyen la historia de la radio

Fortea también tuvo palabras de agradecimiento para Onda Cero, emisora que el 26 de noviembre celebró su 36 aniversario. Destacó especialmente la libertad que le ha permitido abrir los micrófonos a profesionales de distintas emisoras y recuperar así testimonios y grabaciones que forman parte de la memoria colectiva de la radio española.

El periodista quiso reconocer a todos aquellos que, a lo largo de los años, han grabado y conservado esos momentos que hoy permiten recuperar las voces de quienes abrieron camino en el medio.

Su discurso se convirtió así en una reivindicación del patrimonio sonoro y de la importancia de preservar la historia de la radio para que las nuevas generaciones puedan conocerla. Un premio que Fortea compartió simbólicamente con quienes han contribuido a construir esa memoria y con quienes le han ayudado a desarrollar su propia trayectoria profesional.