La Guardia Civil investiga el asesinato a navajazos de una mujer de 32 años ocurrido este miércoles en la calle San Segundo, en el casco urbano de Bullas (Murcia), coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, según ha informado este miércoles el Instituto Armado.

El principal sospechoso es el novio de la víctima, que está identificado, pero todavía no ha sido detenido.

Los hechos se produjeron durante la jornada de este 25 de noviembre y movilizaron a agentes de la Policía Local y servicios sanitarios. A su llegada, los profesionales médicos únicamente pudieron certificar el fallecimiento de la mujer.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y localizar al presunto autor.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha expresado su conmoción por el crimen y ha trasladado su apoyo a la familia y allegados de la víctima. Asimismo, ha reclamado unidad y firmeza frente a la violencia machista.

Un 25N negro

Se da la circunstancia de que este asesinato se ha producido en el día en el que se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género y además de la muerte de esta mujer la Guardia civil ha detenido en Chiclana de la Frontera (Cádiz) a un hombre como presunto autor de la muerte violenta de Gloria Vallejo, cuyo cuerpo sin vida apareció semienterrado en la playa de Lavaculos del Poblado de Sancti Petri el 18 de octubre hombre.

La víctima figuraba en el sistema Viogen y la detención llevada a cabo en la mañana de este miércoles hace que se trate su muerte como un presunto homicidio por violencia de género.

La violencia machista entra en campaña

La violencia machista ha entrado de lleno en campaña del 29N en la que los cuatro líderes de las principales formaciones políticas han cruzado reproches en pugna por evidenciar quién defiende más a las mujeres.

Reuniones, declaraciones, entrevistas y actos han estado plagadas de referencias a esta jornada, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido un encuentro con creadoras de contenido sobre violencia digital y ha advertido de que esta práctica es violencia y hay que combatirla.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con una mujer afectada por el mal funcionamiento de las pulseras de protección contra el maltrato, y ha recordado que su partido había avisado de esos fallos pero el Gobierno hizo caso omiso, a la vez que se ha comprometido a una auditoría completa del funcionamiento de estos dispositivos

En representación de Vox, su portavoz nacional, José Antonio Fúster, ha reconocido que existe violencia machista, pero ha planteado "abordarla desde otro punto de vista", y ha afirmado que están "comprometidos absolutamente con la dignidad, la vida, la libertad y la igualdad de las mujeres".

La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha reivindicado el derecho de las mujeres a vivir sin miedo, libres y con autonomía, algo que ha ligado con el acceso a una vivienda digna, segura y estable.