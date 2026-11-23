Malas noticias para los compradores de vehículos eléctricos. Las ayudas públicas del Plan Auto+ para comprar un coche eléctrico se han quedado sin fondos para los particulares, agotando los 350 millones de euros de presupuesto que tenía reservados para este colectivo. El Plan Auto+, impulsado por el Gobierno para incentivar la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, admite que las nuevas solicitudes entrarán en una lista de espera sin garantía de recibir la subvención, que puede alcanzar hasta los 4.500 euros.

La situación se ha producido tras superar la demanda a la cantidad inicialmente prevista. Según los últimos datos del Ministerio de Industria y Turismo, actualizados a 20 de noviembre, se habían registrado 113.268 solicitudes de particulares, con un importe total de 358,52 millones de euros. La cifra supera, por tanto, en más de ocho millones y medio la dotación disponible.

El Gobierno descarta ampliar las ayudas de forma inmediata

El agotamiento de los fondos llega en un momento de incertidumbre política, especialmente con las elecciones generales del próximo 29N a apenas seis días. El Ministerio de Industria ha descartado una ampliación extraordinaria del presupuesto de la convocatoria de 2026 por motivos jurídicos y presupuestarios.

La situación deja en el aire la continuidad de los incentivos para quienes quieran comprar un coche eléctrico en los próximos meses, e incluso los que lo han adquirido recientemente y aún no habían pedido la ayuda. Aunque el marco regulador del Programa Auto+ contempla su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, las futuras convocatorias y sus correspondientes presupuestos dependerán de las decisiones que adopte el próximo Gobierno.

¿Se pueden seguir solicitando las ayudas del Plan Auto+?

Aunque el presupuesto se ha agotado, el plazo para presentar solicitudes continúa abierto. Los particulares todavía pueden tramitar la subvención hasta el próximo 31 de diciembre de 2026 a las 14:00 horas, pero los expedientes que se registren a partir de ahora quedarán incorporados a una lista de espera.

Esto significa que los compradores no tienen asegurado el dinero, aunque cumplan todos los requisitos para acceder a la ayuda. Según establece la normativa del programa, las solicitudes se atenderán por riguroso orden de presentación y únicamente podrán recibir la subvención si se libera presupuesto por renuncias, desistimientos o denegaciones de expedientes anteriores, o si se aprueba una nueva dotación económica.

Por tanto, quienes estén pensando en adquirir un vehículo eléctrico deberán tener en cuenta que ya no pueden contar con los 4.500 euros de ayuda como una cantidad asegurada a la hora de calcular el precio final de la compra.