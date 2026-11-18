Las mujeres que sufran patologías incapacitantes asociadas a la menopausia contarán con una nueva situación especial de incapacidad temporal. La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles el decreto del Gobierno que amplía distintas prestaciones de la Seguridad Social, entre ellas la protección de las trabajadoras cuyos problemas de salud relacionados con la menopausia les impidan desarrollar su actividad laboral.

La medida forma parte de una reforma más amplia que también introduce nuevas bajas para víctimas de violencia de género, mejora las pensiones de viudedad de determinadas parejas de hecho y amplía las prestaciones por cuidado de menores con enfermedades graves.

Sin embargo, la nueva regulación no significa que todas las mujeres puedan solicitar una baja laboral por el mero hecho de encontrarse en la menopausia. El requisito fundamental es que exista una patología asociada que provoque una incapacidad temporal para trabajar.

Qué mujeres podrán solicitar la baja por menopausia

La nueva prestación está dirigida a trabajadoras que presenten una patología limitante derivada de un trastorno menopáusico, siempre que reciban asistencia sanitaria del sistema público y se encuentren impedidas para trabajar como consecuencia de esa enfermedad.

Será necesario que un profesional sanitario valore la situación y que la patología quede identificada mediante la correspondiente codificación médica.

Entre los síntomas que pueden acompañar a los trastornos menopáusicos se encuentran las alteraciones del sueño, la fatiga, los problemas de concentración y determinados trastornos del estado de ánimo. Sin embargo, su presencia no garantiza por sí sola el reconocimiento de la incapacidad temporal. Lo determinante será su repercusión sobre la capacidad laboral y el diagnóstico médico.

Cuánto se cobra durante la baja por menopausia

La nueva situación especial tendrá una protección económica mayor que la baja ordinaria por enfermedad común durante los primeros días.

Las cuantías serán las siguientes:

Primer día de baja: la empresa abonará el salario íntegro correspondiente a esa jornada.

la empresa abonará el salario íntegro correspondiente a esa jornada. Desde el segundo hasta el vigésimo día: la prestación será del 60% de la base reguladora.

la prestación será del 60% de la base reguladora. A partir del día 21: se cobrará el 75% de la base reguladora.

Por ejemplo, una trabajadora con una base reguladora de 1.800 euros mensuales recibiría una prestación equivalente a 36 euros diarios durante el periodo al 60% y de 45 euros diarios desde el día 21, utilizando una base diaria ilustrativa de 60 euros.

Las cantidades son brutas y pueden variar según la base reguladora aplicable y las mejoras previstas en el convenio colectivo.

Cuándo entra en vigor la nueva baja laboral

Aunque el Congreso ha convalidado el decreto este miércoles 18 de noviembre, las modificaciones relativas a estas situaciones especiales de incapacidad temporal comenzarán a aplicarse el 1 de diciembre de 2026.

Así lo establece la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 31/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado.

La nueva regulación será aplicable a los procesos de incapacidad temporal que comiencen a partir de esa fecha. Las bajas iniciadas anteriormente no pasarán automáticamente al nuevo régimen.