Alejandro Blanco ha sido protagonista este martes en Radioestadio Noche, donde ha analizado su candidatura para presidir la ANOC y ha puesto en valor la ciudad de Madrid como “la mejor” para organizar unos Juegos Olímpicos.

“Madrid es la ciudad del mundo que mejor puede organizar unos Juegos Olímpicos sin salir prácticamente de la ciudad”, ha asegurado el presidente del Comité Olímpico Español, que también ha puesto en valor los intentos anteriores para que este evento se llevara a cabo.

“Madrid no puede renunciar a unos Juegos Olímpicos, pero también creo que Madrid no puede perder. Hasta que no esté definido cuál es el sistema de elección Madrid no se puede presentar”, explicaba Blanco recordando que para los de 2020 fueron considerados por la comisión de valoración como la mejor candidatura aunque finalmente terminó ganando Tokio.

“Hay que hablar con el COI para saber cuál es el momento de Madrid porque nos deben unos Juegos Olímpicos. Hemos presentado tres candidaturas extraordinarias y en la última fuimos la más valorada. Tenemos la mejor ciudad para hacer los Juegos”, sentenciaba.

El Mundial 2030 y la sede de la final

Otro de los temas más candentes en los últimos meses es el debate sobre cuál será la sede de la final del Mundial 2030, del que España será uno de los anfitriones. Blanco lo tiene claro: la final debe ser en España.

“Presentamos la candidatura con Portugal, somos el país en el que va a haber más estadios y en el que se van a jugar más partidos, somos el país campeón del Mundo en chicos y en chicas y prácticamente en todas las categorías... ¿Y no vas a dar el partido inaugural y la clausura?”, reflexiona.

Blanco pide, eso sí, a los organizadores que se reúnan con Infantino y que hablen claro con él: “Hay que sentarse y explicarle las cosas claras. España debe reclamarle esto con fuerza. Estamos hablando del Campeonato del Mundo, no de sus elecciones”.

“Un Mundial sin la final en España sería un Mundial incompleto e inimaginable, Infantino sabe lo que tiene que hacer”, ha sentenciado.