Las pensiones se han convertido en uno de los temas más importantes de las próximas elecciones del 29 de noviembre, con la duda de si subirán o no, de cómo se pagarán y de la posible ampliación de la edad de jubilación. En 2026, la edad normal de jubilación se sitúa en 66 años y 10 meses, aunque quien ha cotizado al menos 38 años y 3 meses puede jubilarse a los 65. Desde 2027, la edad normal será de 67 años, o de 65 para quien haya cotizado al menos 38 años y 6 meses.

Cada partido propone unas medidas para afrontar el tema de las pensiones, que podría decidir el voto de miles de ciudadanos y decantar la balanza para un lado u otro.

Qué propone el PP en las pensiones: rehacer el Pacto de Toledo como un compromiso de Estado y que suban cada año con el IPC

El Partido Popular ha tratado de convencer durante esta precampaña y lo que llevamos de campaña electoral respecto a las pensiones, especialmente ante un electorado de edad avanzada. A pesar de que el CIS especifica un retroceso en los votantes de mayor edad, según lo publicado en 2023, el 29,7% de los votantes del PP tenía más de 75 años, por lo que las pensiones podrían cobrar gran importancia para esta candidatura.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha incluido en su programa electoral, presentado el pasado 10 de noviembre, que las pensiones suban cada año con el IPC, las actuales y las futuras, además de proponer rehacer el Pacto de Toledo como un compromiso de Estado.

Concretamente, el PP propone:

Que las pensiones mantengan su poder de compra y suban cada año con el IPC, así como garantizar lo mismo a las pensiones futuras de los jóvenes.

así como garantizar lo mismo a las pensiones futuras de los jóvenes. Rehacer el Pacto de Toledo, el acuerdo de los partidos sobre pensiones, "por encima de la confrontación partidista".

el acuerdo de los partidos sobre pensiones, Deducciones en el IRPF para quien siga trabajando después de jubilarse.

Blindar por ley la caja única de la Seguridad Social: las cotizaciones pagarían pensiones en toda España, sin dividirlas por territorios.

Que el Estado cotice por quien deje de trabajar o reduzca su jornada para cuidar a un familiar dependiente.

Ampliar la jubilación anticipada de las personas con síndrome de Down. Y que las pensiones de discapacidad se puedan cobrar trabajando.

Por otro lado, el programa deja en blanco la medida que va justo después de la de pensiones, anunciando que se conocerá durante la campaña. Además, cabe recalcar que, en noviembre de 2025, propuso una ley para que las pensiones suban con el IPC aunque no haya Presupuestos del Estado, como ha ocurrido durante esta legislatura.

Qué propone el PSOE: modificar la Constitución para garantizar las pensiones

El Partido Socialista presentó el pasado 15 de noviembre su programa electoral, donde las pensiones también cobran especial importancia. Según lo publicado por el CIS, a partir de los 45 años, el PSOE se impone con claridad respecto al resto de partidos y su apoyo crece hasta el 44% entre los de 65 a 74 años y el 46% entre los mayores de 75. Es decir, un factor como las pensiones podría decidir claramente quién será la fuerza más votada el próximo 29N.

El PSOE de Pedro Sánchez propone directamente:

Cambiar la Constitución para proteger el sistema público de pensiones y su subida cada año con el IPC.

para proteger el sistema público de pensiones y su subida cada año con el IPC. Seguir garantizando el poder de compra de las pensiones de hoy y de las futuras.

de hoy y de las futuras. Acercar las pensiones mínimas a los ingresos del conjunto de la sociedad.

Acordar en el Pacto de Toledo y con sindicatos y empresarios nuevas formas de pagar las pensiones. La idea es que las ganancias de la automatización también puedan ayudar a pagarlas.

La idea es que las ganancias de la automatización también puedan ayudar a pagarlas. Aplicar del todo en la próxima legislatura la cuota de solidaridad, una cotización extra de los sueldos más altos.

Que el Estado pague las prestaciones y complementos no contributivos , los que no salen de lo cotizado.

, los que no salen de lo cotizado. Reducir la diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres: reforzar el complemento por hijos y sumar un año de cotización por cada hijo.

reforzar el complemento por hijos y sumar un año de cotización por cada hijo. Estudiar adelantar más la jubilación en los trabajos penosos, además de bajar los recortes de quien se jubila antes sin quererlo, especialmente tras muchos años cotizados.

además de bajar los recortes de quien se jubila antes sin quererlo, especialmente tras muchos años cotizados. El coste de jubilarse antes en trabajos penosos o, sin quererlo, lo podrían pagar las empresas con beneficios que hagan un ERE , un despido colectivo.

, un despido colectivo. Subir la pensión de orfandad del 20% al 30%.

Antes de publicar su programa electoral, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el decreto para la subida de las pensiones en 2026, validado por el Congreso el 26 de febrero de 2026.

Qué propone Frente Amplio sobre pensiones: bajar la jubilación a los 65 y garantizar la pensión mínima

Frente Amplio ha centrado su propuesta respecto a esta medida en implantar la jubilación a los 65 años y que la pensión mínima sea garantizada. Por lo tanto, pasaría de 1.221 euros mensuales en 14 pagas en el año 2026 a 1.286 en 14 pagas en 2027. La propuesta pretende que ninguna persona pensionista cobre por debajo de esas cantidades, independientemente de que su pensión sea contributiva o no contributiva.

Para ello, recuerdan datos de interés, como que 4,6 millones de pensionistas cobraban menos del SMI en octubre de 2026, de los que aproximadamente 1,94 millones percibían hasta 900 euros mensuales. Además, recalcan que el 59,3% de las mujeres pensionistas cobraba menos del SMI y el 45,2% de las mujeres pensionistas percibía hasta 1.000 euros al mes.

Las medidas incluidas en su programa son las siguientes:

Establecer una pensión mínima garantizada: ninguna pensión, ya sea contributiva o no contributiva, podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional (SMI).

ninguna pensión, ya sea contributiva o no contributiva, podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional (SMI). Vincular las pensiones mínimas al SMI: las pensiones mínimas aumentarán al mismo ritmo que el salario mínimo interprofesional cuando este se actualice.

las pensiones mínimas aumentarán al mismo ritmo que el salario mínimo interprofesional cuando este se actualice. Recuperar la jubilación a los 65 años: fijar de forma efectiva los 65 años como edad legal de jubilación, evitando que los trabajadores tengan que prolongar progresivamente su vida laboral para acceder a la jubilación ordinaria.

fijar de forma efectiva los 65 años como edad legal de jubilación, evitando que los trabajadores tengan que prolongar progresivamente su vida laboral para acceder a la jubilación ordinaria. Aumentar progresivamente las bases máximas de cotización: incrementar las cotizaciones de quienes tienen salarios más elevados para reforzar los ingresos del sistema público de pensiones.

incrementar las cotizaciones de quienes tienen salarios más elevados para reforzar los ingresos del sistema público de pensiones. Exigir una aportación adicional a las empresas más automatizadas: incrementar su contribución al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para reforzar la financiación de las pensiones.

Qué propone Vox sobre pensiones: fomentar la natalidad y hacer crecer la economía y el empleo

La formación liderada por Santiago Abascal ha declarado que la forma de garantizar las pensiones es hacer crecer la economía y el empleo y fomentar la natalidad. Respecto a la edad de jubilación y la subida de las pensiones, no concretan nada en específico, aunque en febrero de 2026 fue el único grupo que votó contra el decreto de subida de las pensiones, alegando que el sistema está "al borde del colapso".

A pesar de esto, el programa incluye las siguientes medidas:

Garantizar que las pensiones se puedan pagar en el futuro con más crecimiento, empleo y salarios. Dice que una economía más productiva es "la garantía" de las pensiones.

Dice que una economía más productiva es "la garantía" de las pensiones. En esa misma medida, apoyar a las familias y la natalidad para frenar el envejecimiento de la población.

Que el Estado pague la cotización a la Seguridad Social de los españoles que se dediquen a cuidar de sus hijos . Así, criar no restaría al jubilarse.

. Así, criar no restaría al jubilarse. Más dinero para la dependencia, más ayudas para cuidar en casa a los mayores y más plazas en residencias.

más ayudas para cuidar en casa a los mayores y más plazas en residencias. Más programas contra la soledad no deseada, además de quitar trabas para que las ayudas a la dependencia lleguen rápido y enteras.

además de quitar trabas para que las ayudas a la dependencia lleguen rápido y enteras. Pide la "prioridad nacional" en las "ayudas, prestaciones y servicios sociales", sin citar las pensiones.

Las pensiones podrían decidir miles de votos

Por otro lado, Podemos propone adelantar la jubilación a los 63 años e igualar las pensiones mínimas al SMI, mientras que el PNV propone eliminar penalizaciones por jubilación anticipada tras 40 años cotizados y transferir su gestión a Euskadi, así como subirlas con el IPC. En el caso de EH Bildu, apuesta por elevar las pensiones mínimas y rechaza retrasar la edad de jubilación, mientras que Junts reclama revalorizarlas según el coste de la vida. Gabriel Rufián y ERC proponen vincularlas al IPC de cada territorio y facilitar la jubilación anticipada en trabajos penosos. Por último, el BNG plantea recuperar la jubilación a los 65 años y equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo, al igual que Frente Amplio.

En conclusión, las pensiones podrían decantar la balanza hacia uno u otro lado del espectro político, con un país cada vez más envejecido donde la inmigración podría cobrar un papel importante en lo que se denomina la pirámide de población invertida. Esta refleja una sociedad en la que hay más personas mayores que jóvenes, debido a la baja natalidad y al aumento de la esperanza de vida.

Esto provoca un desequilibrio en el sistema de pensiones: cada vez hay menos trabajadores cotizando por cada pensionista, lo que dificulta financiar las jubilaciones. Al haber más mayores que jóvenes, el partido que más se preocupe por garantizar las pensiones podría recibir una mayor cantidad de votos por parte de este sector y decidir el devenir político de nuestro país.