Claves del programa electoral del PSOE: 1% del PIB en vivienda, blindar pensiones y aborto, más conciliación y la 'Unión de amistad'

El programa electoral del PSOE, que avanzó al inicio de la campaña el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin en Alcorcón, se sustenta sobre cinco grandes ejes que aglutinan temas como la vivienda, los autónomos, las pensiones, el derecho al aborto, la conciliación o los permisos retribuidos por cuidados.

Vivienda: movilizar 1% del PIB a garantizar el acceso a la vivienda

El PSOE se compromete a movilizar cada año el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) para garantizar el acceso a la vivienda, que será el principal objetivo de la legislatura.

Los socialistas incluyen una amplia batería de medidas en materia de vivienda, entre las que también aparece aumentar la duración de los contratos de arrendamiento para dar más estabilidad a los inquilinos, una de las reclamaciones de las organizaciones que promovieron las recientes protestas y la acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

En la misma línea, van a "congelar temporalmente" las rentas que superen los índices de referencia, con el objetivo de evitar "incrementos abusivos" en los mercados tensionados.

También se comprometen a aumentar el parque de vivienda pública y protegida "para alcanzar la media de los países de nuestro entorno". En ese sentido, prometen constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas mediante construcción y adquisición para aumentar la oferta para la venta y el alquiler a precio asequible. Este parque se sumaría a las viviendas promovidas por las comunidades autónomas y las entidades locales.

Para incentivar el uso residencial frente al turístico, el PSOE va a permitir que los municipios que lo deseen establezcan un impuesto sobre las pernoctaciones en las viviendas de uso turístico y además aprobarán un marco estatal que permita a los ayuntamientos aplicar "recargos sobre las estancias turísticas" que podrán utilizar para gestionar los efectos de la presión turística y obtener recursos para financiar servicios públicos.

Nuevo impuesto contra los fondos buitre

También van a establecer un nuevo impuesto "contra la especulación de los fondos buitre y grandes propietarios" que gravará de manera progresiva la posesión de todas las viviendas que no se destinen a alquiler residencial asequible.

"Las viviendas que se dediquen a fines turísticos, que estén vacías o que se pongan en alquiler a un precio abusivo serán objeto de este nuevo impuesto", indica el programa de los socialistas, con el objetivo de "frenar la acumulación especulativa y movilizarla hacia el alquiler asequible".

Asimismo, contemplan "mantener y garantizar" la limitación de la compra de viviendas por fondos especulativos y pretenden reformar la Constitución para que la vivienda se considere un derecho fundamental --categoría de especial protección en la Carta Magna-- para que la ciudadanía pueda "exigir su cumplimiento a los poderes públicos".

Por otro lado, plantean crear un registro de fondos de inversión y de Socimi, para reforzar la trazabilidad y el control de los "grandes actores" del mercado inmobiliario. También un registro de precios de los contratos de alquiler para mejorar la transparencia y el conocimiento del mercado residencial.

Fiscalidad e impuestos

Los socialistas enumeran las principales medidas que tomarán en lo referente a fiscalidad e impuestos:

Mayor progresividad en la tributación de rentas del capital (hasta un 35 % en rentas superiores a 330.000 euros).

(hasta un 35 % en rentas superiores a 330.000 euros). Aumentar la tributación de las empresas en las que el ejecutivo principal gane 100 veces más que la mediana de la plantilla , con una subida adicional si es superior en 200 veces.

, con una subida adicional si es superior en 200 veces. Impulsar a nivel mundial un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas .

. "Refuerzo" de la tributación de las transacciones financieras (tasa Tobin), que subirá del 0,2 al 0,4 % cuando se compren acciones de compañías españolas cotizadas con una capitalización de más de 1.000 millones de euros.

(tasa Tobin), que subirá del 0,2 al 0,4 % cuando se compren acciones de compañías españolas cotizadas con una capitalización de más de 1.000 millones de euros. Gravar el turismo de lujo : los billetes de avión en clase business que salgan de España y los megayates y jets privados.

: los billetes de avión en clase business que salgan de España y los megayates y jets privados. Mejorar la fiscalidad para las rentas medias-bajas , convirtiendo el mínimo exento por descendiente en un crédito fiscal reembolsable.

, convirtiendo el mínimo exento por descendiente en un crédito fiscal reembolsable. Deducción en el IRPF para rentas medias y bajas cuando se produzcan escenarios de subidas de precios.

Ley de suelo y protección frente a los desahucios

El PSOE se compromete a aprobar una Ley de Sostenibilidad y Movilización del Suelo para agilizar y simplificar los procesos de desarrollo urbanístico y prevé destinar importantes partidas presupuestarias para fomentar la construcción y la rehabilitación de casas.

También promete garantizar un marco estable de protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, así como la creación de un mecanismo de protección frente al desalojo que dé respuesta a emergencias habitacionales. Además, pretenden asegurar que el coste de la prohibición de los desahucios a personas vulnerables no recaiga sobre el pequeño propietario, sino que serán las administraciones quienes lo asuman.

Pensiones y aborto

"Blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones y el derecho de las mujeres a abortar". Esta medida ya fue previamente anunciada a lo largo de la precampaña electoral en los diversos mítines que protagonizó el candidato socialista. En el caso del aborto, se suma además garantizar su acceso en la sanidad pública.

De la revalorización, los socialistas se comprometen a que las pensiones sigan aumentando conforme al IPC, además de una subida de la prestación de orfandad y la ampliación de la protección de incapacidad temporal para personas afectadas por procesos oncológicos, con el 75% de la base reguladora desde el inicio de la baja.

El SMI, por encima del 60% del salario medio

El programa del PSOE también recoge el blindaje del salario mínimo interprofesional por encima del 60% del salario medio.

Más conciliación: medidas para el cuidado de hijos

El programa electoral socialista incluye una nueva prestación retribuida en la Seguridad Social de cuatro semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años.

Además, habla de una prestación estatal por crianza de 200 euros mensuales por cada hijo menor de edad, siendo esta una medida que impulsó Sumar en la legislatura anterior, sin que saliera adelante, y que ahora recoge el PSOE en su programa.

Autónomos

"Más derechos y facilidades para los 3,5 millones de autónomos". Otro de los ejes de su programa se centra en continuar con la prestación por cese de actividad de los autónomos y por cuidados que actualmente tiene este colectivo.

La 'Unión de amistad', la gran novedad

La principal novedad de su programa electoral —que también incorpora Frente Amplio al suyo— es la 'Unión de amistad', una nueva figura que se incorporará al Código Civil y que reconocerá a las personas cuidadoras fuera del entorno familiar para que reciban una prestación. El presidente ya defendió esta promesa en un mitin, señalando que "hay personas que queremos y son nuestros amigos; no tienen por qué tener vínculo sanguíneo y deciden cuidarnos y que, por tanto, merecen también tener derechos".

Inversión para el mantenimiento de la red ferroviaria

En cuanto a los 19.000 millones para el mantenimiento de la red ferroviaria, una parte de esa cantidad ya está recogida en los convenios entre el Estado y Adif y Adif Alta Velocidad para el período 2026-2030, aprobado por el Consejo de Ministros a mediados de octubre. Además, se compromete a consolidar una dirección de perfil técnico en Adif y Renfe y a reforzar las plantillas ferroviarias.

Sanidad y educación

Estas son algunas de las medidas del programa electoral del PSOE en el ámbito educativo y de la sanidad:

Incorporar a la sanidad pública la salud bucodental , empezando por una ayuda directa de hasta 200 euros anuales por persona, inicialmente para hogares de rentas bajas.

, empezando por una ayuda directa de hasta 200 euros anuales por persona, inicialmente para hogares de rentas bajas. Garantizar el derecho a la atención psicológica gratuita en la sanidad pública , con una primera consulta en un plazo máximo de 30 días.

, con una primera consulta en un plazo máximo de 30 días. Aprobar el Estatuto del Docente para dignificar la labor del profesorado.

para dignificar la labor del profesorado. Aprobar la primera Ley de Servicios Sociales .

. Impulsar la gratuidad de la matrícula del primer curso de grado en las universidades públicas

El programa electoral completo del PSOE