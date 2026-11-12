CRISIS MIGRATORIA

La jueza imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes

La magistrada Tardón cita el 18 de noviembre a Miguel Ángel Pérez Triano, el que fuera delegado del Gobierno en Ceuta y que dejó el cargo dos meses después de la entrada masiva.

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ondacero.es

Madrid |

El ya exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.
El ya exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. | Marcos Moreno / Europa Press

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado como investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano en la causa en la que investiga la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma a finales del pasado julio.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han señalado que Pérez Triano se sentará ante la jueza el próximo 18 de noviembre. Se trata del primer investigado en esta causa.

La dimisión de Pérez Triano en septiembre

El exdelegado del Gobierno dimitió el pasado septiembre, una decisión que, según el mismo dijo, había tomado ya hace algún tiempo y se la había comunicado al ministro y 'mando único' para la crisis de Ceuta, Ángel Victor Torres. Dejó la política, adujo, porque su familia "no se merece esta presión".

Además, señaló que "semanas antes" ya había avisado al Gobierno central de la movilización que se estaba produciendo en Marruecos para pasar la frontera.

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