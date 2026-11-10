Soto Ivars y Carolina Bescansa se enfrentan por la huelga general del 11N: “Estás mintiendo como una bellaca”

El escritor Juan Soto Ivars y la confundadora de Podemos y politóloga Carolina Bescansa han protagonizado un duro enfrentamiento en Por fin con motivo de la huelga general convocada para este 11 de noviembre. Mientras que ella ha defendido que se celebre, el escritor la ha acusado de mentirosa y ha calificado la huelda de "estafa".

Según Bescansa, el problema es que la huelga "puede confundir" al electorado por el momento tenso que atraviesa el país, pero eso "no la incapacita". Además, ha señalado que la huelga "ayuda a todos" porque el problema de la vivienda se ha convertido "en nuestro gran ogro".

La huelga no es contra el Gobierno, según Ivars

Sin embargo, para Soto Ivars, el problema de base es que es "la primera" que no se convoca contra el Gobierno, a diferencia de la de 2012 o la actual de Educación contra la Comunidad de Madrid. "Esto de mañana es una tomadura de pelo porque los sindicatos están diciendo que no es una huelga contra nadie", ha añadido.

El tertuliano, además, ha destacado que la huelga se convocó "justo" cuando el Gobierno anunció las elecciones del 29N y que esta vivienda se ha convocado "por" la vivienda, cuando en realidad una huelga se convoca "contra alguien". En este momento, Bescansa le ha interrumpido para explicarle cómo se convoca "una protesta", a lo que Ivars ha puntualizado "una huelga, no una protesta".

Para Bescansa, es lo mismo una huelga que una protesta y, al contrario que Ivars, ha matizado que las huelgas se convocan "como una tabla de reivindicaciones", momento en el que Ivars ha interrumpido para decirle "que se reclaman a alguien". El presentador del programa, Jaime Cantizano, ha tenido que intervenir por primera vez para decirle a Ivars que después podría intervenir.

Eso de que las huelgas se convocan contra alguien es no tener mucha idea

Así las cosas, Bescansa ha explicado que el comité de huelga se reúne para ver a quién afecta esa tabla de reivindicaciones, "a veces de forma muy clara a una administración, en otras, a muchas" e, incluso, a la Unión Europea. Por eso, le ha dicho claramente a Ivars: "Eso de que las huelgas se convocan contra alguien es no tener mucha idea; me parece completamente falso y desorientado".

Por ello, Ivars le ha acusado de "mentir como una bellaca", a lo que Bescansa ha reaccionado con risas y le ha contestado: "Puedes estar diciendo que no estás de acuerdo, pero no digas que miento". El escritor ha hecho caso omiso y ha seguido insistiendo en que todas las huelgas se hacen contra un Gobierno, la patronal... "¿Pero en esta ocasión, esa tabla de reclamaciones se hace contra quién?" Y Bescansa ha apuntado: "Contra quien tiene las competencias en vivienda".

A partir de aquí, ambos han elevado el tono e Ivars ha sentenciado: "Tú has estado en muchas huelgas, conoces esto muy bien; no concibo que estés diciendo que las reclamaciones se puedan hacer como la danza de la lluvia. Esta huelga es una estafa, lo sabes igual de bien que yo".