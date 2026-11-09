El presidente de Canarias critica la escasa previsión de la crisis migratoria: "Una vez más el Gobierno no quiso hacer caso a las advertencias"

La crisis migratoria en Canarias alcanzó una situación especialmente complicada en El Hierro. Casi 6.000 personas llegaron a la isla en una semana, una cifra especialmente significativa para un territorio de poco más de 12.000 habitantes.

El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, trasladaron en Más de uno su preocupación por la saturación de los servicios de acogida y la falta de medios para atender a los recién llegados. En las entrevistas realizadas por Rafa Latorre, ambos responsables coincidieron en la necesidad de reforzar los recursos humanos y materiales y reclamaron una respuesta urgente de las administraciones para afrontar el incremento de las llegadas por la ruta atlántica.

El Hierro, en una situación límite por la falta de capacidad de acogida

Alpidio Armas confirmó que la isla recibió casi 6.000 inmigrantes durante la última semana y explicó que la principal dificultad no reside únicamente en la llegada de cayucos, sino en la capacidad para trasladar a las personas a otras islas, fundamentalmente Tenerife y Gran Canaria.

"El problema no es que llegue la gente, el problema es la capacidad que tengamos de derivar a esta gente", señaló el presidente del Cabildo. La saturación de los centros de acogida de Tenerife y Gran Canaria dificultó esos traslados y dejó a El Hierro en una situación de máxima presión.

Armas confirmó que solo durante la jornada anterior llegaron más de 600 personas en cuatro cayucos y que otras embarcaciones también alcanzaron la isla durante la mañana de la entrevista.

El presidente del Cabildo explicó que los meses de octubre, noviembre y diciembre presentan condiciones favorables para las travesías desde Gambia y Senegal. Según detalló, las embarcaciones siguen una ruta marítima que conecta directamente con La Restinga.

Los servicios sanitarios y de emergencia, desbordados

La falta de recursos también afectó a los profesionales que participan en las labores de rescate y atención. Alpidio Armas denunció que los equipos de Salvamento Marítimo, las fuerzas de seguridad y hasta los conductores de guaguas trabajaron por encima de sus posibilidades.

El presidente del Cabildo reclamó inicialmente más personal y, después, medios materiales y financiación para afrontar la emergencia.

Fernando Clavijo compartió el diagnóstico y puso el foco en la situación sanitaria. El presidente canario explicó que en el centro de San Andrés permanecían alrededor de mil personas y que los servicios médicos debían atender a los inmigrantes en el muelle, en las instalaciones de acogida y en el hospital.

El centro hospitalario de El Hierro cuenta con 31 camas y está dimensionado para atender a una población de unos 10.000 habitantes. Clavijo advirtió de que la llegada de un cayuco con personas en mal estado podía saturar el hospital y comprometer la asistencia sanitaria del resto de los ciudadanos.

También denunció la falta de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, así como el desgaste de los trabajadores de Salvamento Marítimo, que realizaron turnos de 24 horas.

Clavijo denuncia la falta de previsión del Gobierno de España

El presidente de Canarias aseguró que su Gobierno advirtió desde hacía meses del desplazamiento de los flujos migratorios hacia la ruta atlántica tras el cierre de la ruta del norte, especialmente después del episodio de Ceuta.

Clavijo afirmó que trasladó esas advertencias al Ejecutivo central por distintas vías, pero que no recibió la respuesta necesaria. "Una vez más, la Administración del Estado, en este caso el Gobierno de España, no quiso hacer caso a las advertencias", denunció.

El presidente autonómico recordó que Canarias ya sufrió situaciones similares en 2023 y 2024 y lamentó que la Administración estatal tampoco dispuso esta vez de los recursos suficientes para afrontar el incremento de las llegadas.

De cara a la reunión de la Comisión Interministerial, Clavijo presentó las principales demandas acordadas con los portavoces parlamentarios canarios, con la excepción de Vox. Entre ellas destacó el refuerzo sanitario y policial, la incorporación de El Hierro al mecanismo de respuesta de emergencia de la Unión Europea, la activación de Frontex y las derivaciones necesarias hacia otros territorios.

También reclamó medidas compensatorias para La Restinga, cuyos negocios sufrieron las consecuencias de la ocupación prolongada del muelle. El presidente explicó que la localidad pasó de contar con once centros de buceo a mantener únicamente cuatro.

Además, propuso la creación de un órgano de seguimiento con reuniones semanales mientras durase la emergencia migratoria

Una treintena de cayucos acumulados en el puerto de La Restinga

Otro de los problemas que trasladaron los responsables insulares y autonómicos fue la acumulación de embarcaciones en el puerto de La Restinga. Armas explicó que alrededor de treinta cayucos permanecieron en la bocana del puerto después de que se averiara el mecanismo utilizado para sacarlos del agua.

La situación generó preocupación ante la llegada de una borrasca, ya que las embarcaciones podían comprometer la seguridad de los pantalanes y de los barcos amarrados en el interior del puerto.

Fernando Clavijo atribuyó al Estado la responsabilidad de retirar los cayucos y denunció el deterioro de las instalaciones por el uso de una grúa que no estaba preparada para ese tipo de embarcaciones.

El presidente canario también advirtió de que las condiciones meteorológicas podían complicar todavía más las travesías. Los cayucos que salían de Senegal y Gambia tardaban cuatro o cinco días en alcanzar Canarias, por lo que algunos podían encontrarse con la tormenta durante el trayecto y llegar en peores condiciones, con mayores necesidades de asistencia sanitaria.

Clavijo alerta de las muertes en la ruta atlántica

La entrevista también abordó la elevada mortalidad de la ruta migratoria atlántica. Latorre recordó el naufragio de un cayuco cerca de las costas de Senegal, en el que murieron alrededor de 35 personas.

Clavijo señaló que las cifras conocidas solo reflejaron una parte de la tragedia, porque muchas embarcaciones desaparecieron en alta mar sin que existiera constancia de su destino.

El presidente canario indicó que distintas ONG cifraron en más de mil las personas fallecidas y advirtió también del aumento de las salidas en lanchas neumáticas, embarcaciones todavía más frágiles.

Por último, relacionó el incremento de las llegadas con la inestabilidad política en Senegal, la suspensión de fondos europeos para cooperación y desarrollo y otros factores que, a su juicio, anticiparon una intensificación de los flujos migratorios que no recibió la respuesta necesaria.