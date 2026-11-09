Feijóo exige a Sánchez un "gobierno serio que sepa cerrar la frontera" ante la crisis migratoria en Canarias

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido un "gobierno serio" para España que sepa cerrar la frontera a la inmigración, para evitar la presión que vive estos días Canarias o la crisis de Ceuta. "Hay que evitar el problema, no repartirlo por toda España y exportarlo a Europa", ha afirmado el popular en un mensaje publicado en la red social X.

En su publicación, Feijóo ha considerado que Canarias necesita "algo más que una reunión", como la convocada por el Gobierno para el próximo martes por la situación del archipiélago, donde desde el 1 de noviembre cerca de 6.000 personas han llegado en pateras y cayucos, con especial incidencia en El Hierro.

"Un debate con los españoles"

El líder popular, mencionando un artículo del diario ABC en el que hacen referencia a esta crisis migratoria, le dice a Sánchez que Canarias "necesita un gobierno serio que sepa cerrar la frontera y abrir un debate con los españoles sobre quién entra en nuestro país, para qué y con qué condiciones".

"Fuiste incapaz de impedir la invasión de Ceuta, abandonando a 80.000 compatriotas para irte de vacaciones, y ahora despliegas aviones militares para trasladar inmigrantes a la Península, cuando Canarias lleva meses suplicando ayuda", ha asegurado Feijóo. Para el líder del Partido Popular, "hay que evitar el problema, no repartirlo por toda España y exportarlo a Europa". "¿Es que todavía no has entendido que tu irresponsabilidad cuesta vidas?", ha cuestionado al presidente del Gobierno.