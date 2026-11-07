Sánchez dice que Feijóo y Abascal son el pasado y pide votar en masa para enviarles a casa: "No me basta con una mayoría simple"

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha advertido este sábado de que los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Vox, Santiago Abascal, son "un viaje al pasado" y ha asegurado que si el 29N acuden a votar en masa, enviarán a "casa" a los dos.

"El pasado, pasado está y España necesita cuatro años más de avances y eso es lo que os pedimos para los próximos cuatro años", ha recalcado Sánchez en un mitin en Tarragona, junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en el que ha recalcado que para lograrlo no le basta con una mayoría simple.

Ha subrayado la importancia de acudir a las urnas y ha destacado que así también lo han recordado tanto el papa León XIV como la cantante Patti Smith, reciente premio Princesa de Asturias.

"La mejor receta contra la involución se llama movilización"

"Tenemos al papa y a la punki votando en Estados Unidos y diciendo algo muy importante y es que hoy lo que importa es el voto y yo os digo: la mejor receta contra la involución se llama movilización y os digo más: si votamos en masa, mandamos a casa Feijóo y Abascal", ha resaltado.

Ha insistido en que las elecciones del próximo 29 de noviembre consisten en que avance España o el pasado y su "historia interminable" de recortes en derechos y libertades.

Y ha incidido en que para frenar al PP y Vox se necesita una mayoría amplia y progresista que permita llegar "antes y más lejos" a nuevas conquistas sociales.

"No me basta con tener una mayoría simple, no es suficiente"

"A mí no me basta, después de ocho años, con tener una mayoría simple, no es suficiente", ha dicho, tras lo que ha defendido que durante sus mandatos se ha logrado "mucho" y "de manera diferente".

Ha recordado en este sentido las últimas crisis y tragedias y ha incidido en que la clave está en cómo se responde a cada una de ellas y, según ha añadido, eso es lo que diferencia a unos y otros.

"Nosotros siempre hemos hecho los mismo: hemos dado la cara frente a aquellos que dieron la espalda a España y dieron la espalda a las víctimas y a sus responsabilidades", ha destacado.

Por eso, ha agregado, se necesita un gobierno que se comprometa con reforzar los servicios públicos como defiende el PSOE, en lugar de recortarlos, y ha señalado que ese es el motivo por el que les temen y no les quieren.

Y se ha mostrado convencido de que la "ola de la ultradercha" que, según ha apuntado, ya se está "desmoronando" en Brasil y Estados Unidos, también se "desmoronará" el 29N en España, un "gran país" que apostará por cuatro año más de progreso.

"Lo siento por Feijóo y Abascal, que se quería subir a esa ola", ha dicho.