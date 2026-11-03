¿Tiene responsabilidad penal Owono en la muerte de Jesús de Miguel tras su brutal entrada en el campo?

La Policía Nacional, a través del Grupo de Homicidios, ha abierto una investigación a raíz de la muerte del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel tras un violento choque contra el portero del Andorra, Jesús Owono, que le originó una parada cardiorrespiratoria.

Corría el minuto 97 entre el Tenerife y el Andorra, cuando el jugador vio la oportunidad de adelantar a su equipo en el marcador y lograr la victoria en casa, pero una salida imprudente del portero rival, Jesús Owono, lo impidió, chocando de lleno con la rodilla en el pecho del futbolista del equipo canario.

El jugador quedó tendido sobre el terreno de juego mientras Owono era expulsado, sin ser consciente de la gravedad de lo sucedido. Las alarmas saltaron cuando vieron que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, situación en la que estuvo hasta 20 minutos hasta recuperar el pulso gracias a las maniobras de RCP. Tras esto, se suspendió el encuentro y los servicios médicos del club se llevaron a De Miguel al Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde ha estado ingresado en la UCI hasta que, finalmente, ha fallecido.

No es la primera muerte que se produce sobre el terreno de juego, aunque bien es cierto que la gran mayoría vienen dadas de causas cardíacas, es decir, muerte súbita, mientras que un número mucho más reducido son consecuencia de un impacto físico como el sucedido ayer entre el delantero del Tenerife y el portero del Andorra.

Qué responsabilidad penal tiene Jesús Owono tras impactar con De Miguel

A pesar de que la Policía Nacional ha abierto una investigación a raíz de la muerte del jugador del CD Tenerife, lo más probable es que Jesús Owono, portero del Andorra, no reciba ningún castigo penal a pesar del choque que le causó la muerte al futbolista rival.

Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, explica en exclusiva a Onda Cero que "el Tribunal Supremo no es muy receptivo a la hora de apreciar responsabilidad penal por los daños, aunque sea con resultado de muerte, que se causan durante una actividad deportiva". "Parte del Tribunal Supremo el carácter voluntario con el cual se decide participar en esa actividad, sabedor de que la misma genera un riesgo de producirse un daño físico. Es decir, hay una asunción voluntaria de que ese riesgo de sufrir daños se materialice", recalca.

También detalla que "el TS viene entendiendo con carácter general que si se produce durante un lance del juego, por ejemplo, no estaba el tiempo detenido, sino que estaba materialmente jugando, los daños que se hayan causado en principio y con carácter general quedarían fuera del ámbito de responsabilidad penal sin perjuicio, por supuesto, de la responsabilidad administrativa o sancionadora-deportiva que pudiera derivarse, atendiendo a la gravedad de lo sucedido".

En cuanto a la sanción deportiva, el artículo 102 del Código Disciplinario explica, relativo a producirse de manera violenta con un adversario, que de "producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no constituya falta de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos".

Por tanto, lo más probable es que reciba una sanción de cuatro partidos, aunque, dada la gravedad de los hechos, podría exponerse hasta a ocho encuentros de suspensión.

Los precedentes al caso de Jesús de Miguel

A pesar de que la mayoría de las tragedias en los campos de juego no han sido causadas por un golpe violento, sino por muerte súbita, arritmias y cardiopatías no detectadas, varios futbolistas han fallecido por un choque o una entrada en el terreno de juego.

Entre ellos figura el caso del portero José Antonio Gallardo, del CD Málaga, quien sufrió un encontronazo con el delantero brasileño del Celta, Baltazar. Gallardo sufrió una triple fractura del parietal derecho y permaneció tres días en un hospital de Vigo. Fue dado de alta al no apreciarse ninguna lesión grave, pero el 7 de enero de 1987 sufrió una hemorragia cerebral en su domicilio, entró en coma y falleció ocho días después.

Otro portero que murió a causa de un golpe fue Serhiy Perkhun. El meta internacional ucraniano del CSKA de Moscú falleció el 14 de agosto de 2001, con 23 años, tras sufrir un espectacular choque de cabeza con cabeza. Fue evacuado al hospital y, tras ser dado de alta, poco después tuvo que ser ingresado de nuevo y entró en coma, hasta morir catorce días después del golpe.

El futbolista Hrvoje Custic, de la Primera División croata, falleció en 2008 después de que se golpeara en la cabeza con una pared de hormigón, próxima a la línea de banda, mientras jugaba un partido del campeonato nacional del país. Custic estaba luchando por un balón y fue objeto de falta por un contrario, que le hizo dar dos o tres pasos en dirección a la pared, con la que acabó chocando, sufriendo una fractura craneal.

También destaca la muerte en 2017 del portero indonesio Choirul Huda, que falleció tras chocar contra un defensa del equipo rival. El guardameta llegó al hospital en estado crítico y murió de un paro cardíaco. En la liga indonesia fallecieron también Jumadi Abdi, en 2009, y el portero Akli Fairuz, en 2014. Este último perdió la vida tras recibir una violenta patada en el abdomen durante un partido, provocándole lesiones internas y daños en la vejiga.

El caso más reciente es el de Sofiane Loukar, futbolista del MC Saïda, de la segunda división de fútbol de Argelia, que falleció en pleno partido contra el ASM Orán tras recibir un golpe en la cabeza, en diciembre de 2025. Tras recibir las primeras asistencias, volvió al campo, pero se desplomó diez minutos después y no volvió a levantarse.

Un ejemplo que muestra la actuación de la justicia en estos casos es el sucedido en 2023. El jugador de hockey Adam Johnson murió durante un partido porque la cuchilla del patín de un rival le cortó el cuello. Lo investigaron por homicidio involuntario y al final no presentaron cargos, pues la Fiscalía entendió que fue un accidente dentro de la acción de juego, no una agresión deliberada.