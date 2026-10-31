Julia Otero: "Luto y respeto por los que ya no están y oxígeno para los que siguen"

Como no sé cómo ni por dónde empezar, les voy a contar la verdad. Desde el miércoles, todas las personas que hacemos JELO nos estamos preguntando qué programa debemos hacer hoy, el primer finde después de una catástrofe ferroviaria que ha provocado un dolor colectivo enorme, pero sobre todo un dolor personal inimaginable a cientos de personas que han perdido a los suyos.

Cualquier contenido resulta estos días insufriblemente banal; cualquier risa arrastra un sentimiento de culpa; toda broma o pasatiempo adquiere categoría de inconveniente, insustancial, inoportuno.

Han pasado tres días, 72 horas, y no podemos aportar más información que toda la vertida ya y debatida en mesas de radio y televisión por ingenieros, especialistas, informáticos. La conclusión de urgencia es que tenemos materiales desgastados por el paso inexorable de las décadas, menos recursos de los necesarios para mantener la seguridad de una infraestructura estratégica y, al final de la cadena, un error humano. Opinar sobre asuntos complejos sin los conocimientos necesarios puede valer para el fútbol, pero en el drama resulta una frivolidad irresponsable.

Nos ha tocado vivir un tiempo donde queremos respuestas antes incluso de saber cuáles son las preguntas.

Nuestro compromiso con la actualidad es mantenerles al tanto de cualquier novedad que se produzca durante el fin de semana, pero no queremos olvidar otro compromiso, el de acompañarles y hacer que pasen unas horas amables de radio. Luto y respeto por los que ya no están y oxígeno para los que esperan encontrar en este programa un bálsamo después de días oscuros y asfixiantes.

Buenos días a la buena gente.

Foto: Onda Cero