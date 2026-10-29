Feijóo cuestiona el sistema ferroviario, pide "tomar decisiones" y carga contra Sánchez: "Así no se puede seguir"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves, tras visitar el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario en Urda (Toledo) que aunque es momento de respetar a los muertos, las responsabilidades políticas no son "opcionales" sino "imprescindibles".

"Son imprescindibles desde el punto de vista ético y moral", ha apuntado en declaraciones a los medios en su visita al lugar del accidente que ha dejado al menos 69 muertos.

Feijóo ha dicho que ha habido más de cien muertos en dos accidentes de tren de alta velocidad en ocho meses (Adamuz y Urda) en el mismo corredor ferroviario y que ello "conlleva un cuestionamiento de nuestro actual sistema ferroviario": "Los españoles necesitan respuestas y se están preguntando qué es lo que pasa con la alta velocidad en nuestro país. Quiero decirles que vamos a respetar a los muertos, vamos a enterrarles y a acompañar a sus familias, pero es evidente que tenemos que tomar decisiones".

El líder del PP ha dicho que las responsabilidades políticas no se pueden asumir una vez finalizada la investigación, sino que son "imprescindibles" desde el punto de vista ético y moral: "Quiero trasladar que la política no consiste en descalificar, consiste en hacer".

Feijóo ha dicho que para ejercer un cargo político se necesita experiencia, gestión y rigor, y que los nombramientos se tienen que hacer a las personas que tengan experiencia: "Lo que está claro es que la gestión y el rigor no se improvisan y que, o te rodeas de gente que sabe, o surgen estos problemas".

Ha sido claro al decir que "así no se puede seguir", tampoco con "esta forma de gestionar": "No será porque no ha habido incidentes, no será por falta de dinero, porque este Gobierno es el Gobierno que más ha tenido en la democracia. Además, fondos Next Generation. Pero reitero, después, el Gobierno que haga lo que considere oportuno. La gente ya ha tomado una decisión sobre el sistema ferroviario".

Asimismo, ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por "echar la culpa" a un operador de Atocha: "Lo que ha pasado no se puede concluir con esa frivolidad impropia de un ministro y un Gobierno". Y también, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Que venga el presidente a decir que no se puede asumir esto...¿Cree que eso es suficiente para tranquilizar a los españoles? ¿Ha sido consecuentes estos años? Los españoles ya han respondido a esa cuestión".