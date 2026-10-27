EN DIRECTO Rafa Latorre entrevista a Alberto Núñez Feijóo en Más de uno
El director de Más de uno entrevista este martes al líder del Partido Popular en plena recta final de la precampaña electoral, con la vivienda, las pensiones y la economía entre las principales preocupaciones ciudadanas, así como el reciente acuerdo con Vox para el Senado.
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Feijóo ficha a 236 alcaldes para armar las listas del PP
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha sacudido la estructura territorial de su partido para confeccionar las candidaturas a las elecciones generales del 29 de noviembre, hasta el punto de provocar crisis de gobierno en nueve ejecutivos autonómicos con el fichaje de 11 altos cargos. Además, ha reclutado a 236 alcaldes y cuatro presidentes de diputación para exhibir experiencia de gestión y reforzar sus campañas territoriales.
El Comité Electoral del PP aprobó en la noche del lunes las candidaturas definitivas al Congreso y al Senado, que acometen una renovación del 60% de los cabezas de lista a la Cámara Baja, con 31 nombres nuevos de un total de 52 circunscripciones. En la Cámara Alta, el relevo supera el 70%, con 41 nuevos números uno de un total de 58. Los cambios son también muy profundos en el resto de puestos de salida.
La confección de las listas ha corrido a cargo del secretario general, Miguel Tellado, en coordinación con las estructuras autonómicas y provinciales. La dirección nacional ha apostado por movilizar todo su poder territorial para unas elecciones que son la "última bala" para un Feijóo que ya había reclamado a sus presidentes autonómicos, alcaldes y dirigentes provinciales que mejorasen los resultados obtenidos en las generales del 23 de julio de 2023.
Feijóo condena el nuevo intento de "intimidación" de la "izquierda violenta" en Bilbao
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su "más absoluta condena" al "nuevo intento de intento de intimidación de la izquierda violenta" en las calles de Bilbao, cuyos altercados han provocado la detención de 19 personas, entre ellas siete menores de edad. En un mensaje en 'X', Feijóo ha defendido que tras las elecciones generales del 29 de noviembre "habrá un Gobierno que garantice el orden y la seguridad para que la España decente viva tranquila en las calles".
Tras una manifestación de estudiantes en contra de un acto de Vito Quiles que, finalmente, no se celebró, las calles de Bilbao sufrieron altercados que desembocaron en numerosos daños en el mobiliario urbano y en locales de la ciudad.
Los partidos ultiman sus candidaturas para el 29N
La cita con Rafa Latorre llega en un momento en el que los partidos ultiman sus candidaturas y buscan fijar los principales temas de la campaña. El PP pretende situar la vivienda, la fiscalidad, la seguridad y la gestión económica en el centro del debate, mientras que sus adversarios cuestionan algunas de sus propuestas sociales y el alcance de sus posibles acuerdos con Vox.
Posible pacto con Vox
Uno de los asuntos que previsiblemente centrará la conversación será la relación con Vox y el alcance de un eventual acuerdo de Gobierno. Feijóo ya ha dejado claro que no descarta gobernar con la formación de Santiago Abascal si los resultados electorales hacen necesarios sus votos, mientras que la incógnita pasa por qué condiciones estaría dispuesto a aceptar para alcanzar ese objetivo y qué límites establecería en cuestiones como la inmigración, las políticas de igualdad, los derechos sociales o la memoria democrática.
La negociación no se limita al Congreso. PP y Vox han llegado a un acuerdo en el Senado con la intención de evitar la dispersión del voto de derechas y aumentar sus posibilidades de controlar la Cámara Alta.
El 'Contrato con España' de Feijóo
A poco más de un mes de las elecciones generales, el líder popular ha presentado sus compromisos electorales bajo el título de "Contrato con España". El documento recoge doce prioridades que van desde la construcción de un millón de viviendas hasta la revalorización de las pensiones conforme al IPC, el refuerzo de la sanidad pública, la reducción de impuestos y la mejora de la seguridad. También incluye medidas sobre inmigración, educación, salarios y política exterior.
Latorre entrevista a Feijóo a partir de las 9:00h
El presidente del Partido Popular y candidato a La Moncloa responderá a las preguntas de Rafa Latorre a partir de las 9:00 horas en Más de uno, en una entrevista en la que deberá concretar sus propuestas para un eventual Gobierno, aclarar sus líneas rojas en materia de pactos y defender la estrategia de su partido en una campaña marcada por la confrontación con Pedro Sánchez.