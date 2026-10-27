EN DIRECTO Rafa Latorre entrevista a Alberto Núñez Feijóo en Más de uno

Feijóo ficha a 236 alcaldes para armar las listas del PP

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha sacudido la estructura territorial de su partido para confeccionar las candidaturas a las elecciones generales del 29 de noviembre, hasta el punto de provocar crisis de gobierno en nueve ejecutivos autonómicos con el fichaje de 11 altos cargos. Además, ha reclutado a 236 alcaldes y cuatro presidentes de diputación para exhibir experiencia de gestión y reforzar sus campañas territoriales.

El Comité Electoral del PP aprobó en la noche del lunes las candidaturas definitivas al Congreso y al Senado, que acometen una renovación del 60% de los cabezas de lista a la Cámara Baja, con 31 nombres nuevos de un total de 52 circunscripciones. En la Cámara Alta, el relevo supera el 70%, con 41 nuevos números uno de un total de 58. Los cambios son también muy profundos en el resto de puestos de salida.

La confección de las listas ha corrido a cargo del secretario general, Miguel Tellado, en coordinación con las estructuras autonómicas y provinciales. La dirección nacional ha apostado por movilizar todo su poder territorial para unas elecciones que son la "última bala" para un Feijóo que ya había reclamado a sus presidentes autonómicos, alcaldes y dirigentes provinciales que mejorasen los resultados obtenidos en las generales del 23 de julio de 2023.