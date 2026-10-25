Feijóo responsabiliza a Sánchez de alentar los disturbios en Barcelona: "Como han perdido la calle, quieren incendiarla"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, acusó directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "los discípulos del muro" de alentar los disturbios que se produjeron este sábado en Barcelona y se mostró convencido de que, "como han perdido la calle, quieren incendiarla".

En este sentido, ha afirmado que en los últimos días "cargos políticos de la izquierda radical" han justificado "la creciente tensión en las calles". "Ojo, y también al PSOE. Hay que decirlo claro, siempre hablando de esto con la boca pequeña".

Visitará Barcelona la próxima semana

El jefe de la oposición hizo estas declaraciones en un acto con los cabezas de lista del PP al Congreso en Salamanca, donde anunció que la próxima semana visitará la Ciudad Condal con el 'número uno' del PP por Barcelona y alcalde de Badalona, Xavi García Albiol.

El líder de los 'populares' ha afirmado además que "lo que estamos viendo es consecuencia de esa irresponsabilidad. ¿Cómo se atreven a pontificar por la paz en el mundo por la mañana y no garantizarla en su país por la noche? ¿Qué paz garantizan los violentos? ¿La de intimidar a nuestra gente? ¿La de quemar nuestras calles? ¿La de creer que la violencia se puede imponer a la ley?", ha insistido.

"Deje de dar lecciones de paz si la ha dinamitado en su país. Basta ya de lecciones, de amenazas y de violencias. España no es así. Y por mucho que les pese a algunos, el 29 de noviembre lo vamos a demostrar", ha incidido, tras la polémica con el vídeo que Sánchez grabó en el Museo Reina Sofía de Madrid junto al Guernica.

Concentración convocada a través de las redes sociales

Los disturbios se produjeron durante una concentración juvenil convocada a través de las redes sociales, que derivó en enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra, incendios y actos vandálicos contra establecimientos comerciales.

La movilización, inspirada en protestas estudiantiles francesas y vinculada inicialmente al descontento juvenil por cuestiones como la vivienda y el coste de la vida, terminó con 128 detenidos, entre ellos 72 menores de edad. Los Mossos investigan si parte de los saqueos fueron organizados previamente a través de grupos de mensajería.