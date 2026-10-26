Todo lo que se sabe sobre accidente del autobús en Barcelona con más de 80 heridos: estado de las víctimas y evolución del rescate

El Sistema d'Emergències Mèdiques de Cataluña (SEM) ha publicado una nueva actualización del balance de heridos tras el accidente de un autocar en Fogars de Montclús (Barcelona) el pasado domingo. En este balance figuran siete personas en estado grave, 31 en estado menos grave y 49 heridos leves. Además, se activaron 33 ambulancias, dos helicópteros medicalizados, tres equipos conjuntos SEM-Bombers y tres equipos de apoyo psicológico, que atendieron a un total de 87 personas afectadas. Todos los heridos han sido trasladados a diversos centros hospitalarios.

Sobre el autobús, el cual continúa en el terraplén de 20 metros por el que se despeñó, los Bombers de la Generalitat han anunciado que lo van a levantar con una grúa de gran tonelaje. En este sentido, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha afirmado que es un "milagro" que no haya habido víctimas mortales, ya que había personas durante el trayecto que se encontraban de pie, un dato que la consellera ha expresado que "no es ilegal" que personas puedan ir de pie en un autobús que recorre una vía interurbana. No obstante, ha asegurado que es una casuística que se deberá revisar.

El suceso, que ocurrió sobre las 16:40 del pasado domingo, se está investigando para conocer las causas, ya que por el momento, lo que se conoce, es que el vehículo se salió de la carretera -una vía estrecha de curvas- y se acabó precipitando por un talud de 20 metros. En concreto, se trata del autobús interurbano de la línea 573 con trayecto Centre d'Informació Fogars de Montclús - Santa Fe del Montseny y que está operado por la empresa de transportes Sagalés. Además, cabe añadir que se encontraba en la carretera BV-5114 a la altura de Fogars de Montclús (Barcelona), una carretera que fue cortada entre los puntos kilométricos 3 y 25 de Fogars desde Montclús hasta Arbúcies (Barcelona) para facilitar las labores de asistencia.

Los Bombers de Ctalunya durante las labores de rescate tras el accidente del autobús en Fogars (Barcelona) | Bombers Catalunya

Los Bombers descartan más personas afectadas

Sobre las víctimas que pueda haber causado el incidente, los Bombers han descartado con una "probabilidad muy alta" que haya alguna persona más afectada, ya que han concluido la evacuación de "todos los afectados" que quedaban en el lugar. Además, los trabajos de esta noche se han centrado en el entorno del autobús, donde bomberos y drones, además de la unidad canina han intensificado la búsqueda de personas y han descartado que hubiera más heridos. Los Bombers han reconocido la "dificultad" de las tareas de rescate de las personas que se encontraban en el autobús, sobre todo por el lugar y la posición donde se encontraba el vehículo.

Además, cabe destacar que cuando los Bombers llegaron al lugar de los hechos, encontraron a gente tanto dentro del vehículo como algunos que ya habían salido de su interior y que habían subido del talud a la carretera por su propio pie.

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