Al menos 41 heridos tras caer un autobús por un terraplén de 20 metros en Fogars de Montclús (Barcelona)

Un accidente entre un turismo y un autobús en la carretera BV-5114, en el municipio de Fogars de Montclús (Barcelona) este domingo por la tarde ha provocado al menos 41 heridos y un total de 60 afectados, ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en 'X'.

Los Bombers de la Generalitat han desplegado 20 dotaciones, 2 de ellas aéreas, y han estabilizado el vehículo. Cuando han llegado allí, han encontrado personas dentro del vehículo y personas que habían salido del interior y habían subido el talud de la montaña a pie.

Por este motivo, Protecció Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan Procicat por un accidente de autobús en la carretera BV-5114, en el municipio de Fogars de Montclús (Barcelona). Por el momento, la carretera está cortada "totalmente" en el kilómetro 18,4 y el 112 ha atendido 25 llamadas relacionadas con este accidente, han informado en publicaciones en X.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado su apoyo a los afectados por el accidente. En un mensaje en X, ha comentado que está "en contacto permanente" con las conselleres Núria Parlon y Olga Pané "para conocer la evolución de la situación". Asimismo, ha trasladado su agradecimiento a los servicios de emergencias desplazados.