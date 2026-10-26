La palabras de Pedro Sánchez que a Rafa Latorre le parecen "inquietantes": "Esto de que el presidente diga quiénes son inocentes y quiénes no..."

Rafa Latorre ha analizado este martes dos pasajes de la entrevista de Pedro Sánchez en El País que considera "muy interesantes y muy inquietantes". El director de Más de uno ha cuestionado tanto la interpretación del presidente del Gobierno sobre la alternancia política como sus declaraciones acerca de un posible indulto al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo e inhabilitado para el cargo.

El primer punto que ha destacado Latorre es la afirmación de Sánchez sobre qué debe entenderse por alternancia democrática, especialmente en el supuesto de que un Gobierno del Partido Popular y Vox suceda al actual Ejecutivo. Para el periodista, resulta preocupante que el presidente se atribuya la capacidad de establecer qué cambios de Gobierno constituyen una verdadera alternancia y cuáles no.

"Esto es potestad del presidente del Gobierno decidir qué es o no alternancia y cuáles son las consecuencias de que llegue a la conclusión de que un Gobierno del PP y Vox, por ejemplo, no es alternancia", ha planteado Latorre, que ha formulado una pregunta sobre las implicaciones de esa concepción: "¿Qué es lo que deberían hacer los ciudadanos en caso de que eso se produzca?".

El indulto al ex fiscal general, el otro foco de preocupación

El segundo asunto que ha centrado el análisis de Latorre es la posibilidad de que el Gobierno conceda un indulto a Álvaro García Ortiz. Preguntado por esta opción, Sánchez defendió que los indultos "forman parte consustancial de nuestra democracia" y sostuvo que el Ejecutivo considera injusta la sentencia contra el ex fiscal general.

El presidente añadió que el Gobierno tomará una decisión cuando se cierre el procedimiento correspondiente. Sus palabras han llevado a Latorre a recordar la naturaleza jurídica de esta medida de gracia y a cuestionar que pueda utilizarse como una forma de corregir una sentencia por discrepancia política con el criterio de los tribunales.

"El indulto es una figura que es legal, pero que no significa nada de lo que ha dicho Pedro Sánchez. Significa una cosa bien distinta", ha afirmado el periodista. A su juicio, esta medida no permite al Ejecutivo sustituir el criterio de los jueces por el suyo propio sobre la justicia de una condena.

Latorre ha señalado que el indulto responde a razones de conveniencia o interés público y que debe tramitarse conforme a los requisitos legales. En ese sentido, ha subrayado que no debería presentarse como una reparación de una supuesta injusticia judicial determinada por el propio Gobierno.

El Gobierno no tiene derecho a imponer lo que le parece justo e injusto a los jueces que han condenado a un reo

El periodista ha insistido en que la concesión de un indulto no equivale a declarar errónea una sentencia firme. La medida de gracia actúa sobre las consecuencias de la condena, pero no la anula ni convierte al condenado en inocente.

Las condenas y los procesos judiciales del entorno de Sánchez

Latorre también ha relacionado las declaraciones del presidente sobre García Ortiz con sus afirmaciones acerca de la situación judicial de su esposa, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez.

En la entrevista, el presidente defendió la inocencia e integridad de ambos y aseguró que, en sus respectivos casos, se habían traspasado líneas rojas de la democracia. Sánchez atribuyó los ataques contra ellos a asociaciones y medios que calificó de ultraderechistas.

El director de Más de uno ha cuestionado esa argumentación y ha recordado que el ejercicio de la acción penal corresponde a los cauces legalmente establecidos, sin que la identidad o la orientación ideológica de quienes la promueven determine por sí misma la validez de un procedimiento.

"Esto de que el presidente del Gobierno diga quiénes son inocentes y quiénes no lo son", ha señalado Latorre, constituye uno de los elementos más preocupantes de la entrevista.

El periodista ha planteado además que la posición expresada por Sánchez sobre el ex fiscal general podría abrir la puerta a que el Ejecutivo se planteara conceder medidas de gracia en otros casos que afectan a su entorno personal. En concreto, ha mencionado la posibilidad de un eventual indulto si su esposa fuera condenada o si la condena de su hermano adquiriera firmeza.

Se trata de hipótesis planteadas por Latorre a partir de las declaraciones del presidente, no de decisiones anunciadas por el Gobierno.

Las condenas y los procesos judiciales del entorno de Sánchez

El análisis de Latorre concluye con una crítica al riesgo de que el poder político pretenda establecer qué resoluciones judiciales merecen ser aceptadas y cuáles deben corregirse mediante el indulto. El periodista considera que el problema no reside en la existencia de esta figura, reconocida por el ordenamiento jurídico, sino en su posible utilización para responder a discrepancias políticas con una sentencia.

La cuestión de fondo, según su planteamiento, es la separación de poderes y la necesidad de que el Gobierno respete las decisiones de los tribunales, incluso cuando discrepe de ellas.

Las declaraciones de Sánchez reabren así el debate sobre los límites de la prerrogativa de gracia y sobre la relación entre el Ejecutivo y la Justicia. Para Latorre, la preocupación fundamental es que el presidente no se limite a defender políticamente a las personas de su entorno, sino que presente su propia valoración de su inocencia como argumento para cuestionar las actuaciones judiciales.

En una democracia constitucional, la responsabilidad política y la responsabilidad penal responden a criterios diferentes. La primera forma parte del debate público; la segunda corresponde a los tribunales, con las garantías procesales y los recursos previstos en la ley.