Los Mossos blindan el centro de Barcelona tras los disturbios y las cargas policiales en una protesta estudiantil

Furgones de los Mossos d'Esquadra tienen blindada la plaza Catalunya de Barcelona, donde han empezado a hacer algunas cargas para controlar a activistas que se han ido concentrando, la gran mayoría de ellos encapuchados y vestidos de negro. Después de que los Bombers hayan apagado el fuego de una barricada y otros elementos urbanos que los activistas han incendiado, los antidisturbios están haciendo pequeñas cargas para sacar de la plaza a los activistas.

Los activistas han roto los cristales de dos marquesinas de paradas de autobús junto a la barricada, han empezado a destrozar un semáforo y han roto otros elementos urbanos. Algunas tiendas han protegido sus escaparates y sus entradas ante los disturbios, y la policía está pidiendo a los turistas que salgan de la plaza. Mientras tanto, sigue la acampada por la vivienda en el círculo central de la plaza, aunque poco antes de las 18:30 la acampada no se había visto afectada por las cargas.

La protesta ha surgido a raíz de que decenas de estudiantes se hayan concentrado en la plaza Catalunya de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales que ha derivado en incidentes y enfrentamientos con los Mossos. Unas protestas que están detrás de las movilizaciones estudiantiles de las últimas semanas en Francia y que han congregado a varias decenas de jóvenes, que a raíz de la intervención policial se han ido dispersando por los alrededores.

Protestantes en la plaza Catalunya en Barcelona rompiendo marquesinas de autobús | Agencia EFE

Por su parte, los Mossos d'Esquadra han recomendado a última hora de la tarde no acercarse a la plaza de Catalunya ni a sus inmediaciones ante los disturbios provocados por estos activistas. "Grupos violentos de personas con la cara tapada queman contenedores, vandalizan mobiliario urbano y lanzan piedras contra la policía", ha asegurado la policía catalana.