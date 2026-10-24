PROTESTAS EN BARCELONA

Los Mossos blindan el centro de Barcelona tras los disturbios y las cargas policiales en una protesta estudiantil

Furgones de los Mossos d'Esquadra han blindado la plaza Catalunya de la ciudad condal donde han hecho algunas cargas para controlar a activistas que quemaban barricadas y elementos urbanos, la gran mayoría de ellos encapuchados y vestidos de negro.

María Baraza | Agencias

Madrid |

Protestantes en la plaza Catalunya de Barcelona

Furgones de los Mossos d'Esquadra tienen blindada la plaza Catalunya de Barcelona, donde han empezado a hacer algunas cargas para controlar a activistas que se han ido concentrando, la gran mayoría de ellos encapuchados y vestidos de negro. Después de que los Bombers hayan apagado el fuego de una barricada y otros elementos urbanos que los activistas han incendiado, los antidisturbios están haciendo pequeñas cargas para sacar de la plaza a los activistas.

Los activistas han roto los cristales de dos marquesinas de paradas de autobús junto a la barricada, han empezado a destrozar un semáforo y han roto otros elementos urbanos. Algunas tiendas han protegido sus escaparates y sus entradas ante los disturbios, y la policía está pidiendo a los turistas que salgan de la plaza. Mientras tanto, sigue la acampada por la vivienda en el círculo central de la plaza, aunque poco antes de las 18:30 la acampada no se había visto afectada por las cargas.

La protesta ha surgido a raíz de que decenas de estudiantes se hayan concentrado en la plaza Catalunya de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales que ha derivado en incidentes y enfrentamientos con los Mossos. Unas protestas que están detrás de las movilizaciones estudiantiles de las últimas semanas en Francia y que han congregado a varias decenas de jóvenes, que a raíz de la intervención policial se han ido dispersando por los alrededores.

Protestantes en la plaza Catalunya en Barcelona rompiendo marquesinas de autobús
Protestantes en la plaza Catalunya en Barcelona rompiendo marquesinas de autobús | Agencia EFE

Por su parte, los Mossos d'Esquadra han recomendado a última hora de la tarde no acercarse a la plaza de Catalunya ni a sus inmediaciones ante los disturbios provocados por estos activistas. "Grupos violentos de personas con la cara tapada queman contenedores, vandalizan mobiliario urbano y lanzan piedras contra la policía", ha asegurado la policía catalana.

Mossos d'Esquadra tras protestas en la plaza Catalunya de Barcelona
Mossos d'Esquadra tras protestas en la plaza Catalunya de Barcelona | Agencia EFE
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