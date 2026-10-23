Alerta de amenaza yihadista en España: Interior informa de posibles ataques a policías y manifestantes

La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), órgano adscrito al Ministerio del Interior, ha enviado una alerta informativa a los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la que se advierte de que se han detectado mensajes en foros terroristas pidiendo utilizar los disturbios callejeros para atentar contra "policías y manifestantes".

Según un documento interno, los expertos han localizado una web del entorno yihadista afín al Dáesh donde se produce este llamamiento para atentar durante las manifestaciones que se están produciendo en toda Europa.

La detección se produjo en el marco de las labores habituales de monitorización que la Oficina desarrolla de forma permanente sobre espacios digitales de propaganda extremista, y señala a a agentes y manifestantes como los principales objetivos.

Las instrucciones para atacar

El llamamiento incluye manuales e instrucciones detalladas para ejecutar las acciones violentas, así como sugerencias para emplear armas blancas y explosivos contra los objetivos. El objetivo es maximizar el impacto y forzar la exposición de los agentes desplegados.

"En los ataques con explosivos se recomienda el martirio", señala Interior, haciendo referencia a la inmolación. Por otro lado, en los ataques con cuchillos, se explican las longitudes exactas que debe tener el arma para infligir el máximo daño posible, así como las zonas del cuerpo donde el ataque "garantiza el éxito".

Asimismo, la alerta apunta a las grandes manifestaciones europeas como una oportunidad para causar un elevado número de víctimas.

España mantiene el nivel cuatro de alerta

Ante la amenaza terrorista que sufre Europa desde hace varios años, España instaló el nivel 4 de alerta antiterrorista. Esta nueva advertencia sitúa el foco en la seguridad de las manifestaciones y en la necesidad de prevenir posibles ataques contra los participantes y los efectivos policiales desplegados para garantizar el orden público.

Por el momento, la alerta detectada está siendo analizada por las autoridades competentes para determinar su alcance y las medidas preventivas necesarias.