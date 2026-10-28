La conversación entre el controlador de Adif y el maquinista del AVE minutos antes del accidente de Urda: "Reanude con marcha normal"

Onda Cero ha accedido a los audios de las conversaciones entre el operario de Adif y los maquinistas, tanto del AVE como de Iryio. Los audios han sido difundidos por Antena 3 primeramente y pueden dar una primera idea de lo que ha ocurrido, aunque todavía queda mucho por investigarse.

El controlador de Adif, en la llamada con el maquinista de AVE le dice que "desconecte y vuelva a conectar y reinicie con marcha normal", en lugar de a vista, como indica el protocolo en estos casos y donde la velocidad se limita a 40 km/h. El AVE reanuda la marcha sin problema, a diferencia del Iryo, contra el que acaba estampándose provocando un accidente que ha dejado, por el momento, 68 víctimas.

Reanude con marcha normal

En la conversación entre el maquinista del AVE y el centro de control de Adif que según El País dura más de cinco minutos, se puede escuchar claramente cómo le dice que reanude la marcha. El maquinista le explica que tiene un fallo de transmisión por bloqueo parcial 000 y, después de varias dudas, el controlador de Adif le indica: "Desconecte, vuelva a reiniciar y vuelva a conectar el LZB. Reanude marcha y luego reanude la marcha al amparo del BSL con marcha normal".

Esto contradice el protocolo establecido para estas situaciones porque no se ha comprobado si había algún otro tren a, mínimo, 30 kilómetros -el Iryo estaba a 25 kilómetros en ese momento-.

La maquinista del Iryio llamó dos veces a Adif

Unos minutos después, es la maquinista del Iryo la que se pone en contacto con el centro de control de Adif para informar de que estaba parada a la entrada de Urda debido a "una pérdida de transmisión mientras circulaba con LZB". El controlador le da la misma indicación que al maquinista del AV: "Desconecte y vuelva a conectar y reanude la marcha al amparo del BFL".

Sin embargo, tan solo unos minutos después -la primera llamada se produjo a las 8:41 y la segunda a las 8:48- la maquinista del Iryio vuelve a ponerse en contacto con el centro de control de Atocha porque no es capaz de arrancar. "Todavía estoy detenida ante la señal de entrada", le dice.

En este momento, el controlador le responde "pues nada, en cuanto pueda, y si tiene problema, ahora nos llama". En el audio difundido por Antena 3 se puede escuchar que justo después comienzan a hablar los controladores de Adif entre así "con cierto descontrol". Lo más desconcertante es que el controlador aparentemente no toma ninguna decisión para parar al AVE, que todavía estaba a tiempo de detener la marcha.

Finalmente, minutos más tarde se produce la colisión entre ambos trenes. Es a las 08:48 cuando el tren AVE choca con la parte trasera del Iryo, provocando el descarrilamiento de varios vagones por un terraplén.