Feijóo explica el acuerdo con Vox en el Senado como "coordinación imprescindible": "El tablero lo ha cambiado Sánchez y hay que responder"

El presidente del Partido Popular y candidato, Alberto Núñez Feijóo, expresó durante una entrevista en Más de uno con Rafa Latorre el motivo detrás de esta estrategia entre su partido y Vox para el Senado, manifestando que dicha maniobra responde a una "coalición de desesperados" que han hecho en el Senado donde el PSOE lo que pretende es una fusión por absorción de toda la izquierda, unos 18 partidos, que confluyen con el objetivo de controlar la cámara.

"Lo que hemos hecho una una coordinación imprescindible para mantener las posibilidades de mayoría absoluta", expresó.

El también expresidente de la Xunta declaró que se trata de llegar a un punto de encuentro para responder a un inquietud que tienen la mayoría de los ciudadanos españoles, y que no contrarrestar los movimientos de Pedro Sánchez sería una "irresponsabilidad" pese a que Vox y PP tengan papeletas distintas.

"El señor Sánchez ha cambiado las reglas del tablero y por tanto tenemos que responder a un movimiento de él y sus socios. No ha sido el PP ni Vox los que han cambiado la forma de presentar las elecciones del Senado, ha sido Sánchez con todas sus coaliciones", espetó.

Esta maniobra ante la cámara alta provocará que el partido no se presente en varias provincias como Guipúzcoa, Girona, Tarragona; y a su vez Vox hará lo propio en otras seis. Ante la cuestión sobre si esto deja a los votantes del PP en dichos territorios sin la posibilidad de elegir su papeleta, Feijóo expuso que en ninguna de las provincias catalanas han tenido nunca un senador y que en Guipúzcoa solo consiguieron un senador hace 26 años.

"No se renuncia a lo que no se tiene", comentó exponiendo que lo que van a permitir es que la gente que quiere votar a Vox coja la papeleta y marque la casilla y si a la vez no quieren que gobierne la izquierda, que de los tres senadores del PP los dos que consideren oportunos elijan dos para mantener la mayoría en la cámara.

El candidato alegó que esto no significa que renuncien a ser la fuerza antinacionalista principal en Cataluña y defendió que tienen un excelente número uno por Barcelona, que han renovado la lista en Lleida, en Girona, y que tienen un diputado muy consolidado en Tarragona y Barcelona.

"El PP lo que quiere es ser una fuerza determinante en Cataluña", dijo.

Atendiendo a la parte vasca de esta cuestión, Feijóo manifestó que la gente que quiera un cambio en Euskadi y que no quiere que se repita la alianza de PNV, Bildu y PSOE, tiene la posibilidad de "darnos un diputado allí para construir ese cambio en el que estamos trabajando".

En cuanto a las diferencias entre ambos partidos políticos, el candidato del PP declaró que "sigue habiendo un partido reformista centrado de centro derecha que es PP y uno más rupturista que es Vox".

Una política de bloques creada por Sánchez

Sobre si esta maniobra termina por demostrar que la política española es ahora una diplomacia por bloques, el líder de la oposición contestó alegando que desde el primer instante esta legislatura se plantea como una política de bloques construida durante toda la legislatura, y que esta acabó como empezó".

"Cuando Sánchez dijo que había ganado, cuando había perdido las elecciones, es evidente que el muro se ha construido en la legislatura anterior", comentó.

El político consideró su deseo es que el PP tenga una mayoría muy amplia en las elecciones para que el candidato pueda dirigir un gobierno rápido, hacer las cosas bien, en el menor tiempo posibles, para una época de cambio profundo tranquilo y evitar que las cámara alta no la bloquee con todas las fuerzas de izquierda.

"Mi compromiso es que haya un cambo político profundo y tranquilo en España"

Sobe la diferencia que supondría para el territorio su llegada a la jefatura del Ejecutivo, Feijóo incidió en que su compromiso es que haya un cambo político profundo y tranquilo en España.

"Que finalice esta etapa de indecencia y de decadencia", declaró.

Entre sus iniciativas destacó su forma de actuar diferente a Pedro Sánchez, como asegurar la integridad territorial del país y que cuando se produzca una invasión no se irá de vacaciones, decirle a los violentos que la violencia se combate, que no sacará una canción que le guste para que la escuchen, no bailar en los mítines y no besar a su pareja y que él no va a mentir y robar.

"Un presidente que le sale un asunto turbio cada día y se ríe de todo el mundo, no dimite nadie. Hay un Gobierno que esta distorsionando y presionando a periodistas, y que está persiguiendo a una jueza y no ha dado ninguna explicación", comentó.

Feijóo destacó la imposibilidad del Gobierno de Sánchez de presentar los presupuestos cada año, y que si él se encuentra con el mismo escollo hará una prórroga, y que si no le aprueban la prórroga convocará elecciones como han hecho todos los presidentes salvo él.

La regeneración de nuestro país pasa por intentar que Sánchez no sea protagonista ni siquiera en la oposición

En torno a la cuestión de las administraciones públicas como el Consejo General del Poder Judicial, Feijóo se comprometió a reformar el sistema de elección de los vocales puesto que cree que "hay 12 magistrados que deben ser elegidos entre ellos y otros 8 que deben referir a las Cortes".

"Una reforma para acreditar que nadie que haya estado en política como mínimo en los últimos 5 años pueda formar parte del Constitucial. No nombraré a ningún ministro de mi Gobierno en ese tribunal, en la Fiscalía General del Estadp, ni en el Consejo de Estado", declaró.

El candidato popular anunció que no hará un "sanchismo de derechas", y que no "utilizará instituciones del Estado para controlar el Estado, si no para que el Estado funcione correctamente y con independencia".

Recuperar el agravante de violencia con la cara tapada

Alberto Núñez Feijóo prometió recuperar los agravantes de las penas por taparse la cara durante actos vandálicos como los ocurridos en los últimos días en ciudades de nuestro país como Barcelona o Bilbao, prometiendo "actuar" ante esta espiral de "violencia".

"Los actos vandálicos que se han producido en Barcelona tienen que tener una respuesta", dijo Feijóo, a lo que añadió que dirá a los ciudadanos de Barcelona y, por lo tanto, a toda España, que recuperará el agravante de las penas "cuando se producen disturbios y actos vandálicos con la cara tapada".

Feijóo se refierió así al agravante que se levantó en 2022 por un acuerdo entre PSOE y Podemos, y que no se encuentra activo en la actualidad. "Este agravante lo vamos a volver a poner", ha prometido el líder popular.

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