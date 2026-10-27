Feijóo promete recuperar el agravante por taparse la cara en actos vandálicos y aumentar las penas si se convocan en redes sociales

Alberto Núñez Feijóo promete recuperar los agravantes de las penas por taparse la cara durante actos vandálicos como los ocurridos en los últimos días en ciudades de nuestro país como Barcelona o Bilbao. Así lo ha asegurado en la entrevista con Rafa Latorre en Más de uno, donde ha prometido "actuar" ante esta espiral de "violencia".

"Los actos vandálicos que se han producido en Barcelona tienen que tener una respuesta", ha dicho Feijóo, a lo que ha añadido que dirá a los ciudadanos de Barcelona y, por lo tanto, a toda España, que recuperará el agravante de las penas "cuando se producen disturbios y actos vandálicos con la cara tapada".

Feijóo se refiere así al agravante que se levantó en 2022 por un acuerdo entre PSOE y Podemos, y que no se encuentra activo en la actualidad. "Este agravante lo vamos a volver a poner", ha prometido el líder popular.

Más penas si los actos violentos se convocan en redes sociales

Además, el presidente del PP ha propuesto incrementar las penas "cuando este tipo de disturbios y de actos violentos se convoquen a través de las redes sociales": "Vamos a actuar".

"Yo tengo que ser el garante del orden público en las calles de mi país y no puedo aceptar que el ministro de Interior no se sabe dónde está", ha señalado Feijóo, que ha insistido en que Fernando Grande-Marlaska ha "desaparecido desde hace tiempo".

Por último, Feijóo ha concluido que al ministro del Interior solo le preocupa "haber ido en las listas del Partido Socialista en el asunto del orden público".