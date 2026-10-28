El vídeo de la Guardia Civil con las imágenes aéreas del accidente ferroviario de Urda

Al menos 30 personas han fallecido este miércoles en el accidente ferroviario ocurrido cerca de la estación de Urda (Toledo), entre un Ave y un Iryo, han informado a EFE fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, que han considerado esa cifra como "un mínimo".

El siniestro se habría registrado a las 8:54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento.

La Guardia Civil ha difundido un vídeo en el que se ven las imágenes aéreas del grave accidente, donde se observan los estragos de esta nueva tragedia ferroviaria que se suma a la vivida en Adamuz en el mes de enero, que se saldó con 46 víctimas mortales. De hecho, se trata de la misma línea de tren, Madrid-Andalucía.

Las primeras imágenes del vagón calcinado

La dimensión del accidente también la refleja el vídeo de las primeras imágenes de uno de los trenes calcinados. El vídeo, grabado desde dentro del otro tren, refleja la angustia de los pasajeros ante una catástrofe de tal dimensión. "Madre mía", comenta el usuario que grababa, completamente en shock.

Transcurridas ya varias horas después del accidente, los vídeos e imágenes que muestran las consecuencias de la tragedia se multiplican, a la vez que el número de fallecidos.

Vídeo grabado desde dentro de uno de los trenes accidentes, donde se ve uno de las vagones calcinados.

Otra de las imágenes es esta que circula por Twitter, donde se observa cómo el segundo tren, el AVE, es el que se encuentra en peores condiciones. Son 24 muertos de este tren, la gran mayoría de los primeros vagones, mientras que en el Iryo se han confirmado seis fallecidos por el momento.

En el vídeo se observa cómo el principio del AVE es el que se encuentra completamente calcinado.