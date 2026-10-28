"Ya lo decíamos cuando Adamuz que esa línea requería de una atención prioritaria", el Sindicato Ferroviario apunta al estado de las vías tras el accidente de Urda

El Sindicato Ferroviario lleva tiempo advirtiendo de la necesidad de revisar el estado de la línea ferroviaria en la que se ha producido el accidente de Urda. Así lo ha asegurado su secretario general, Rafael Escudero, en una entrevista en el programa "Más de uno", donde ha reclamado una auditoría sobre la renovación de la infraestructura y ha advertido de que esta línea requiere una atención prioritaria.

"Ya lo decíamos cuando el desgraciado accidente de Adamuz: había que hacer una auditoría de la renovación que se hizo en esa línea, porque no nos cuadraban muchas cosas", ha afirmado Escudero durante su intervención.

El representante sindical ha pedido prudencia a la hora de determinar las causas del accidente, pero ha insistido en que existen motivos para revisar las condiciones de la infraestructura. "Esperemos no tener razón, pero todo apunta a que pueda haber estado detrás del accidente una situación así, como que la línea no está bien", ha señalado.

Sus declaraciones sitúan el foco en el estado de las instalaciones ferroviarias y en los sistemas que deben garantizar la circulación segura de los trenes, aunque el propio Escudero ha reconocido que todavía es necesario esclarecer qué ocurrió exactamente.

Un posible fallo en los sistemas de seguridad

Preguntado por las primeras informaciones sobre el accidente, que apuntaban a un tren de Iryo detenido y alcanzado por detrás por un AVE, Escudero ha señalado que, de confirmarse esa secuencia, sería necesario aclarar por qué no se activaron los mecanismos de protección de la circulación.

"Nos sorprende porque el sistema que protege la circulación y hace una gestión en tiempo real de la situación del tráfico parece que ha fallado. Otra explicación no la encontramos de momento", ha explicado.

El secretario general del Sindicato Ferroviario se ha referido a los sistemas de señalización y protección que reciben información sobre el estado de la infraestructura y permiten regular la velocidad de los trenes. Estos mecanismos pueden ordenar una reducción de velocidad o activar el frenado automático cuando detectan determinadas situaciones de riesgo.

Según ha explicado, su función es evitar que un error humano o una incidencia en la circulación desemboque en una colisión. Si un tren se encuentra detenido en la vía, los sistemas de protección deben contribuir a impedir que otro convoy se aproxime sin las condiciones de seguridad necesarias.

No obstante, Escudero ha reconocido que todavía no se conoce qué mecanismo pudo fallar ni si el origen del accidente está relacionado con la infraestructura, la señalización, los sistemas de protección o algún otro factor.

"Algo ha fallado, pero hay que darle una oportunidad a la investigación para ver qué es exactamente lo que ha fallado", ha subrayado.

El sindicato pide revisar los más de 700 millones invertidos

Uno de los principales argumentos de Escudero se centra en las obras de renovación de la línea. El representante sindical ha reclamado que se investigue cómo se ejecutaron los trabajos y cómo se utilizaron los fondos destinados a mejorar la infraestructura.

"Nosotros ya llevamos mucho tiempo diciendo que no nos cuadra el estado en el que están las cosas y que se debería hacer una auditoría para ver cómo se gastaron esos 700 y pico millones de euros que dijo el ministro que se habían invertido en la renovación", ha afirmado.

A juicio del sindicato, el estado de la línea hace necesario comprobar si las actuaciones se realizaron correctamente y si las inversiones se tradujeron en las mejoras de seguridad previstas.

Escudero ha expresado sus dudas sobre la ejecución de esos trabajos y ha vinculado los problemas que, según denuncia, se vienen detectando con la necesidad de revisar la renovación. Sin embargo, sus declaraciones constituyen la posición del sindicato y no acreditan por sí mismas que las obras se ejecutaran de manera incorrecta ni que exista una relación causal entre la infraestructura y el accidente.

La auditoría que reclama permitiría examinar las actuaciones realizadas, los recursos empleados y las condiciones actuales de la línea, cuestiones que podrían resultar relevantes para determinar si existen deficiencias que deban corregirse.

Seguridad para pasajeros y trabajadores ferroviarios

Durante la entrevista, Escudero ha recordado que el Sindicato Ferroviario lleva tiempo reclamando medidas para evaluar el estado de las infraestructuras y reforzar las garantías de seguridad tanto para los pasajeros como para los trabajadores del sector.

La petición cobra especial relevancia tras un nuevo accidente ferroviario que vuelve a situar el mantenimiento de las líneas y la eficacia de los sistemas de protección en el centro del debate.

El representante sindical considera que es necesario aportar certezas sobre las condiciones en las que circulan los trenes en España y, especialmente, sobre la línea en la que se ha producido el siniestro.

Por el momento, no ha presentado una conclusión definitiva sobre las causas del accidente. Su principal reclamación es que se investigue lo sucedido y se revisen las condiciones de la infraestructura para determinar si existen problemas que requieran una intervención.

La investigación deberá determinar las causas

Escudero ha insistido en que la prioridad inmediata debe ser atender a las víctimas, a los heridos y a sus familiares. Una vez superada la fase más urgente de la emergencia, considera necesario esclarecer lo sucedido y evaluar las condiciones de seguridad de la línea.

El accidente de Urda vuelve a poner sobre la mesa las advertencias que el sindicato asegura haber trasladado anteriormente sobre esta infraestructura. Sin embargo, determinar si existe una relación entre su estado y el siniestro dependerá de las conclusiones de la investigación técnica.

La reclamación del Sindicato Ferroviario es clara: auditar la renovación de la línea, revisar el funcionamiento de los sistemas de seguridad y esclarecer por qué se produjo la colisión. Hasta que se conozcan los resultados de la investigación, no puede darse por confirmado que un fallo en la infraestructura o en la señalización sea la causa del accidente.