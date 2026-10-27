Cronología de la crisis diplomática abierta por el meme de 'Mbappé dictador': el enfado de China y las disculpas de Tebas y del jugador del Real Madrid

Una declaración del futbolista Kylian Mbappé ha desatado un 'terremoto mediático' entre China y el fútbol español. Y es que en una entrevista concedida por el delantero a un programa francés en la que fue preguntado por su meme favorito, Mbappé contestó entre risas: "Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino, lo utilizo mucho con mis amigos". Aunque Mbappé no citó al "dictador chino", se refería a una imagen muy viral en redes sociales en la que su rostro aparece superpuesto al del exlíder y fundador de la República Popular China, Mao Zedong. Una situación que no ha tardado en viralizarse y crear reacciones de distintos usuarios en redes sociales acerca de este meme ya conocido.

En el país asiático, estas risas del francés han sido interpretadas como un delito de "difamación de héroes y mártires", ya que, según medios chinos, hirió los sentimientos nacionales al referirse a Mao Zedong, como "dictador chino". Esto ha desatado una respuesta institucional en la que algunos medios chinos avanzaron que "todas las transmisiones y anuncios en los que aparece Mbappé fueron suspendidos". "El veto podría extenderse, incluso, hasta romper por completo las colaboraciones", han declarado fuentes chinas refiriéndose, entre otros, a la suspensión de los partidos de LaLiga.

En este sentido, la radiotelevisión pública estatal china decidió suspender de inmediato todas las retransmisiones del campeonato español y, en concreto, de los partidos del Real Madrid, además de retirar todo el material publicitario y vídeos protagonizados por el futbolista. Ante la gravedad de este 'veto', tanto el presidente de LaLiga, Javier Tebas, como el propio jugador francés, han reaccionado con urgencia ofreciendo sus disculpas a través de redes sociales.

Las 'urgentes' disculpas de Tebas a los aficionados chinos

En su comunicado, Javier Tebas hizo hincapié en que se trataba de una "actuación individual". "No podemos permitir que una actuación individual empañe esta relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos", indicó el presidente de LaLiga en su perfil de X.

Por ello, el dirigente señaló que LaLiga "ya está adoptando medidas" y "trabajando directamente" con sus socios e interlocutores en China para "superar esta situación". "Nuestro compromiso con China es firme. Una relación construida durante tantos años no puede quedar dañada por un episodio individual", dijo en su comunicado.

El comunicado de Mbappé y la rescisión de patrocinios

Tras el comunicado por parte de Javier Tebas, el internacional francés también ha pedido disculpas a los "millones de aficionados chinos". Lo ha hecho en un comunicado en francés, chino e inglés en el que decía que su comentario fue "mal juzgado". "Mi comentario fue mal juzgado, pero ahora entiendo que hirió a mucha gente en China y en las comunidades chinas de todo el mundo", ha declarado el francés en su comunicado. Mbappé ha pedido disculpas a todas las personas a las que su comentario pueda haber molestado: "No era mi intención. Tengo un gran respeto por la gente china y su historia. Lo siento mucho", concluía la breve publicación en su perfil de X.

Las consecuencias para Kylian Mbappé no se han limitado solo al ámbito deportivo o audiovisual. En pocas horas, gigantes del mercado chino, como marcas de bebidas o lácteos que publicita, anunciaron la ruptura de los contratos de patrocinio e imagen con Mbappé alegando "tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales". Unos anuncios en los que Mbappé aparecía frecuentemente en marquesinas y ascensores de distintas ciudades chinas.