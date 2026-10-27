Simulador interactivo del 29N: reparte los escaños y comprueba qué pactos salen para formar Gobierno

Queda poco más de un mes para las elecciones generales. Unos comicios para los que se espera la participación de millones de españoles que acudirán a los colegios electoral para ejercer su derecho al voto.

El escrutinio final dará a conocer la lista más votada y, por tanto, cómo se conforma el Congreso de los Diputados de la próxima legislatura. Las encuestas prevén un escenario de victoria del PP que, con la suma de Vox, podría formar el siguiente Gobierno de España.

No obstante, los otros partidos también entran en liza y los posibles pactos aparecen en escena. En ondacero.es hemos elaborado un simulador interactivo con el que se puede comprobar cómo quedan repartidos los escaños tras el 29N y comprobar qué pactos pueden dar para la mayoría absoluta de 176 diputados.

Lo que pasó en 2023: dos investiduras, con 'sí' final a Sánchez

En la última cita electoral, ningún partido se acercó por sí solo a la mayoría absoluta. El Partido Popular se quedó en 137 escaños y el PSOE, en 121. Por tanto, Alberto Núñez Feijóo realizó un primer intento de investidura tras ser propuesto por Felipe VI, pero no logró ser investido al quedarse a cuatro votos del 'sí' definitivo: obtuvo 172 votos a favor y tampoco en la segunda votación logró más votos a favor que en contra.

Esto sucedió en septiembre de 2023 y, dos meses después, Pedro Sánchez sí logró ser investido en la primera votación tras obtener la mayoría absoluta: 179 votos a favor, con el 'sí' de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria.