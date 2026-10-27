ELECCIONES GENERALES

Simulador interactivo del 29N: reparte los escaños y comprueba qué pactos salen para formar Gobierno

Comprueba cómo quedan repartidos los escaños tras las elecciones del 29N con nuestro simulador.

Cómo van las encuestas y sondeos para el 29N: así evoluciona el voto estimado y los escaños de PSOE, PP, Vox, Frente Amplio...

La ley D'Hondt explicada con un reparto real, paso a paso: así se distribuyen los escaños el 29N

Cuántos diputados se eligen por cada provincia en las elecciones del 29N

Antonio J. Mora

Madrid |

Simulador del 29N: mueve el voto de los partidos y mira cuántos escaños salen

Reparte los 350 escaños del 29N con los que elige cada provincia en 2026 (Madrid, uno más que en 2023, y Cádiz, uno menos) y parte de los votos de 2023. Cambia el porcentaje de PP, PSOE, Vox o Frente Amplio en toda España: lo que gana uno lo pierden los otros tres en proporción, y el resto de partidos se queda como en 2023. El cambio se aplica igual en todas las provincias y el reparto se hace con la ley D'Hondt y la barrera del 3 %.

PP

136

PSOE

122

Vox

33

Frente Amplio

31

ERC

7

Junts

7

EH Bildu

6

PNV

5

BNG

1

CC

1

UPN

1

PSOE, Frente Amplio y los socios de la investidura de 2023: 180

PP, Vox, UPN y CC (los apoyos de Feijóo en 2023): 171

CC aparece en los dos bloques porque votó a favor de las dos investiduras de 2023. La línea negra marca los 176 escaños de la mayoría absoluta. Como punto de partida de Frente Amplio se usa el dato de Sumar en 2023: el 12,3 % de los votos válidos.

Ver los escaños de 2023

Escaños de 2023 por partido.

PartidoEscaños
PP137
PSOE121
Vox33
Sumar31
ERC7
Junts7
EH Bildu6
PNV5
BNG1
CC1
UPN1

FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR · ELABORACIÓN: ONDA CERO · CÁLCULO PROPIO

Queda poco más de un mes para las elecciones generales. Unos comicios para los que se espera la participación de millones de españoles que acudirán a los colegios electoral para ejercer su derecho al voto.

El escrutinio final dará a conocer la lista más votada y, por tanto, cómo se conforma el Congreso de los Diputados de la próxima legislatura. Las encuestas prevén un escenario de victoria del PP que, con la suma de Vox, podría formar el siguiente Gobierno de España.

No obstante, los otros partidos también entran en liza y los posibles pactos aparecen en escena. En ondacero.es hemos elaborado un simulador interactivo con el que se puede comprobar cómo quedan repartidos los escaños tras el 29N y comprobar qué pactos pueden dar para la mayoría absoluta de 176 diputados.

Lo que pasó en 2023: dos investiduras, con 'sí' final a Sánchez

En la última cita electoral, ningún partido se acercó por sí solo a la mayoría absoluta. El Partido Popular se quedó en 137 escaños y el PSOE, en 121. Por tanto, Alberto Núñez Feijóo realizó un primer intento de investidura tras ser propuesto por Felipe VI, pero no logró ser investido al quedarse a cuatro votos del 'sí' definitivo: obtuvo 172 votos a favor y tampoco en la segunda votación logró más votos a favor que en contra.

Esto sucedió en septiembre de 2023 y, dos meses después, Pedro Sánchez sí logró ser investido en la primera votación tras obtener la mayoría absoluta: 179 votos a favor, con el 'sí' de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria.

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