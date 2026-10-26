Cuántos diputados se eligen por cada provincia en las elecciones del 29N

El próximo domingo 29 de noviembre se celebran las elecciones generales, en las que se deciden los próximos diputados al Congreso. El propio Boletín Oficial del Estado (BOE) refleja el número de diputados que se eligen por provincias de cara a estos comicios y que ha variado ligeramente con respecto a las últimas elecciones de 2023.

En total, el Congreso está formado por 350 diputados, para elegirlos el país se divide en 52 circunscripciones, que corresponden a las 50 provincias españolas y a las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). De este modo, las 52 circunscripciones se reparten 102 diputados: a cada provincia le corresponde un mínimo de dos, mientras que a Ceuta y Melilla, uno. Los 248 diputados restantes se reparten entre las provincias, dependiendo de su población.

Estos son los diputados que se eligen por provincia el 29N

Teniendo esto en cuenta, el Real Decreto de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, indica en el anexo cuántos diputados corresponden a cada una de las circunscripciones, hasta repartir los 350 escaños. Para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, los 350 diputados quedan repartidos así por orden de mayor a menor: