"Estamos preparando un pabellón que me ha pedido Protección Civil": El alcalde de Urda se dispone a acoger a los heridos por el alcance de los dos trenes

El alcalde de Urda (Toledo), Manuel Galán, ha anunciado que el Ayuntamiento está preparando un pabellón municipal para atender a posibles heridos y personas afectadas por el accidente ferroviario, a petición de Protección Civil. El regidor ha explicado la situación en una entrevista en el programa Más de uno con Rafa Latorre, en la que ha reconocido que está recibiendo información de manera constante mientras coordina los preparativos municipales.

"Estamos preparando un pabellón que me ha pedido Protección Civil, por si hiciese falta atender a heridos y a las personas afectadas", ha señalado Galán durante su intervención. El espacio se está acondicionando con personal del Ayuntamiento, a la espera de que los responsables de la emergencia confirmen si será necesario derivar allí a los afectados.

El alcalde ha explicado que, por el momento, desconoce si finalmente se utilizarán estas instalaciones, ya que los heridos podrían ser trasladados directamente a los hospitales. "Nosotros aquí lo vamos a tener todo preparado", ha asegurado.

Un dispositivo de emergencia en marcha

Durante la entrevista, Galán ha indicado que se había activado el plan de emergencia y que distintos efectivos estaban trabajando en la zona para atender a las víctimas del accidente.

Según la información que había recibido en ese momento, entre los recursos desplegados se encontraban efectivos de la Guardia Civil, servicios médicos y varios helicópteros. También ha señalado que se estaba estudiando habilitar un centro de información junto a la carretera nacional para centralizar la atención relacionada con el siniestro.

El regidor ha precisado que buena parte de los datos que estaba conociendo procedían de las informaciones difundidas por los medios de comunicación y de las comunicaciones que recibía de los servicios implicados. Por ello, sus declaraciones reflejan la situación que se le había trasladado durante las primeras horas de la emergencia, sin que pudiera confirmar personalmente todos los detalles del accidente.

"Fue un alcance, no un choque frontal"

Preguntado por las primeras informaciones sobre el siniestro, el alcalde ha explicado que los datos que le habían comunicado apuntaban a una colisión por alcance entre dos trenes que circulaban por la misma vía, y no a un choque frontal.

Galán ha añadido que ambos convoyes transportaban numerosos pasajeros y que, según la información que había recibido, dos vagones habían caído por un terraplén.

El alcalde no ha ofrecido una cifra confirmada de víctimas ni de heridos durante la entrevista. La información que manejaba en ese momento era todavía provisional, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en la zona.

Preocupación entre los vecinos de Urda

La noticia del accidente ha generado inquietud entre los vecinos de Urda. El alcalde ha explicado que estaba recibiendo numerosas llamadas y mensajes de ciudadanos que querían conocer qué había ocurrido y cuál era la situación de los afectados.

"Los vecinos están bastante afectados y preguntando qué es lo que ha pasado", ha señalado Galán, quien ha reconocido que apenas podía atender las comunicaciones particulares porque estaba pendiente del 112, de Protección Civil y de las solicitudes de información de los medios.

El regidor ha agradecido la colaboración de los trabajadores municipales, que estaban preparando las instalaciones para responder a las necesidades que pudieran surgir durante el operativo.

A la espera de nuevas instrucciones de Protección Civil

El Ayuntamiento permanece pendiente de las indicaciones de Protección Civil para determinar si será necesario utilizar el pabellón municipal como espacio de atención a los afectados.

La prioridad, según ha explicado el alcalde, es tener las instalaciones disponibles y colaborar con los servicios de emergencia en todo lo que resulte necesario. La decisión final dependerá de cómo evolucione el dispositivo y de si los responsables sanitarios optan por trasladar a los heridos directamente a los centros hospitalarios.

Galán ha concluido su intervención reiterando la disposición del municipio a colaborar en la respuesta al accidente, en unas horas marcadas por la incertidumbre y la preocupación por las consecuencias del siniestro ferroviario.