Blocus convoca una nueva revuelta en Madrid y Barcelona para la noche de Halloween: "Llevad máscaras y guantes"

Los disturbios de este sábado en Barcelona, donde cientos de personas se dedicaron a asaltar los comercios y vandalizar la ciudad, podrían volver a producirse próximamente. Y es que el grupo conocido como Blocus, encargado de llamar a la movilización, ha vuelto a pronunciarse a través de sus redes sociales para convocar otra protesta de cara a Halloween.

Sin embargo, en esta ocasión Madrid también tendrá especial relevancia. La intención es reunir al mayor número de personas para protagonizar una nueva jornada de disturbios y caos el próximo 31 de octubre en distintos puntos de España.

A través de TikTok, Blocus ha compartido la nueva convocatoria con al Puerta de Sol de fondo y en llamas. "Contra los recortes, la privatización y el abandono de la educación", se puede leer en el cartel publicado.

Convocatoria de Blocus en Madrid | Redes sociales

Dos movilizaciones en la capital

Fuentes policiales señalan que la plataforma ha convocado dos movilizaciones para la tarde del próximo sábado, 31 de octubre, en la capital. Una de ellas está prevista a las 17:00 horas en la Puerta del Sol, mientras que otra se producirá a las 18:00 horas en la plaza de España.

Sin embargo, Madrid no es la única ciudad con previsión de protestas. A la capital se suman Bilbao, Algeciras, Barcelona, Fuengirola, Marbella y Málaga, entre otras ciudades, todas ellas previstas de una movilización que tiene por objetivo replicar lo que está sucediendo en Francia.

Con la excusa de Halloween, los manifestantes podrían repetir las imágenes de Barcelona con saqueos y destrozos por toda la ciudad. En total, 120 personas fueron detenidas por los altercados, mientras que 14 policías salieron heridos.

Mensajes animando al caos

A pesar de las protestas están centradas en demandar mejoras en la educación, lo cierto es que se trata de una excusa para incitar al vandalismo. Y es que en los grupos de Whatsapp y Telegram difundidos se han detectado mensajes que incitan expresamente al saqueo. "Saquead a los ricos. No vayáis a por currantes", comenta uno de los alborotadores.

En uno de esos grupos, que alcanza 897 miembros, varios participantes plantean aprovechar la jornada de Halloween para provocar el mayor caos posible. Incluso, uno de los participantes llega a proponer una agresión colectiva a un agente de Mossos d'Esquadra, en la que participarían unas 20 personas: "Le dejamos desnudo, seco y sin porra ni nada".

Además, en el caso de Barcelona, los reclutadores catalogan la convocatoria como "el golpe del siglo", haciendo referencia al uso de cócteles molotov para quemar contenedores y vehículos.

Por su parte, en otra publicación se comparten algunas instrucciones sobre cómo acudir. Para lograr mimetizarse con la temática de Halloween, los promotores animan a que las personas vayan disfrazadas. "Deben ser creativos y libres. Dale algo de vida al Blocus y demuestra tu mala leche. Aprovechad Halloween y llevaos máscaras y guantes", aparece reflejado en una publicación.