De TikTok a los grupos privados de WhatsApp y Telegram: cómo se organizaron los disturbios de Barcelona

Barcelona vivió este sábado una jornada intensa de disturbios. Cientos de personas salieron a la calle para vandalizar, robar y generar el caos en la ciudad. Los graves incidentes se saldaron con más de 120 detenidos y 14 policías heridos, varios de ellos graves.

Sin embargo, una de las grandes incógnitas gira entorno a la movilización. Las primeras investigaciones de los Mossos d'Esquadra apuntan a que la convocatoria se originó a través de las redes sociales.

Varios grupos de TikTok movieron inicialmente la protesta, y después redirigieron a las personas a canales de Whatsapp y de Telegram, donde se dieron instrucciones precisas para el saqueo. El objetivo era replicar en grandes ciudades españolas las movilizaciones que se están sucediendo en Francia por la "dignidad de los institutos".

Todo comenzó en TikTok

El origen de la movilización se encuentra en TikTok, una plataforma muy utilizada entre los jóvenes. Las cuentas han sido identificadas bajo el nombre de Blocus, un grupo anónimo que llamaba a manifestarse en Barcelona y en otras grandes ciudades de España, incluida Madrid, tratando de replicar los disturbios en Francia.

Dichas cuentas se encargaban de redirigir a los interesados hacia grupos cerrados de WhatsApp y Telegram, donde se compartían instrucciones para acudir a las concentraciones. "Ahora callaos, no habléis de lo que vayáis a hacer, por dios", se podía leer en uno de los mensajes, donde también se advertía de la presencia de agentes de la policía en la conversación.

Instrucciones detalladas para el saqueo

"Más recursos, mejores instalaciones, profesorado suficiente, una educación de calidad", rezaba la convocatoria, que animaba a salir a la calle "como en Francia". Dentro de la red social, se podía encontrar un código QR que servía para que los interesados se unieran a grupos de Telegram o Whatsapp donde se daban diferentes indicaciones sobre cómo acudir a la protesta.

Ir de negro, con el rostro tapado y portando material pirotécnico eran algunas de las indicaciones que se recogían en el comunicado para lograr el objetivo. Además, la movilización llamaba a que todos los que quisieran acudir lo hicieran sin dar atisbos de disturbios con el objetivo de que la policía no estuviera prevenida. "Haced que será una manifestación como todas, no deis la nota en redes sociales", advertía un participante.

Además, en un cartel colgado en la cuenta, aparecían los motivos de la protesta: el precio de la vivienda, los salarios precarios, la salud mental, la educación pública y la voluntad de hacer oír su voz. Tras el llamamiento, Blocus borró la cuenta junto con todo el contenido expuesto.

Unos disturbios poco previstos

Tras los altercados, la policía catalana se encuentra investigando a los detenidos y a los perfiles que incitaron a la movilización. Según han señalado desde los Mossos d'Esquadra, las autoridades fueron sorprendidas por la "violencia extrema" de las protestas.

Los agentes han señalado que, a pesar de tratarse de grupos desorganizados sin motivo para la protesta, existió una coordinación para cometer actos vandálicos. Además, una de las peculiaridades de la movilización tiene que ver con el perfil joven. Y es que gran parte de las personas que acudieron a los saqueos eran adolescentes que se agruparon con la finalidad de cometer hechos delictivos sin ánimo de reivindicar o reclamar derechos, sino de replicar las protestas en Francia.