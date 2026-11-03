Última hora del accidente de tren en Urda, en directo: Puente comparece en el Congreso y el Gobierno aprueba ayudas para las víctimas
Óscar Puente da explicaciones en el Congreso de los Diputados por primera vez tras el accidente ferroviario de Urda después de que se haya completado la identificación de los 69 fallecidos y en una jornada en la que el Gobierno aprueba ayudas para las víctimas en el Consejo de Ministros.
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La Asociación Víctimas Adamuz publica una guía práctica de apoyo a los afectados
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha difundido una guía práctica y orientativa dirigida a los afectados y familiares del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en la que recogen algunos consejos sanitarios, psicológicos y jurídicos que han aprendido a partir de su propia experiencia para estructurar los primeros momentos tras la catástrofe. "Sabemos que cada persona y cada familia viven situaciones diferentes, que no todos sufrimos las mismas consecuencias ni necesitamos los mismos tiempos para afrontarlas", señalan en la guía.
Entre las principales recomendaciones sanitarias, la asociación subraya que todas las personas que viajan en el convoy accidentado deben acudir a un centro médico para someterse a una evaluación exhaustiva, incluso si a simple vista no presenta lesiones aparentes. Asimismo, se aconseja solicitar informes clínicos detallados que contengan de forma específica la fecha, el mecanismo del siniestro, la exploración física y todos los síntomas manifestados; y conservar los billetes, partes médicos, recetas y cualquier justificante de gastos derivados de desplazamientos, manutención o alojamiento.
En el ámbito psicológico, el colectivo incide en la importancia de solicitar asistencia especializada desde el primer momento, advirtiendo de que manifestaciones emocionales como pesadillas, insomnio, sobresaltos o angustia pueden demorarse o intensificarse con el paso de los días. La guía recomienda insistir ante cualquier retraso institucional en la respuesta asistencial y aconseja proteger a los menores y mayores de la sobreexposición a imágenes violentas, rumores y especulaciones en los medios de comunicación y redes sociales.
Respecto a los trámites jurídicos y aseguradores, la asociación aconseja una extrema prudencia antes de firmar acuerdos definitivos, aceptar indemnizaciones anticipadas o contratar de forma precipitada servicios legales. Se recomienda revisar previamente las coberturas de pólizas de hogar, tarjetas de crédito u otros seguros privados que puedan incluir de forma complementaria protección jurídica, así como aclarar los mecanismos, plazos y prestaciones exactas del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) directamente con la operadora correspondiente.
El documento también incide en la gestión rigurosa de las pertenencias y los daños materiales, exigiendo que se levante un inventario detallado acompañado de fotografías originales y facturas o referencias de valor antes de aceptar cualquier devolución de objetos en puntos de recogida como el instituto forense o las estaciones habilitadas. Además, entre otras cuestiones, la guía aconseja gestionar la incapacidad temporal con discreción clínica ante la empresa y conservar toda la documentación económica y médica en caso de merma de ingresos, e insta a respetar la privacidad y los tiempos individuales, evitar la difusión de rumores o datos sensibles en redes y exigir ayuda práctica para las tareas cotidianas y el cuidado de familiares.
Explicaciones de la secuencia técnica del siniestro
El responsable de Transportes tendrá que explicar tanto la secuencia técnica del accidente como la respuesta del ministerio, Adif y Renfe, incluidos posibles nuevos protocolos de seguridad. El sindicato de maquinistas Semaf y la operadora Iryo han reclamado por carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), organismo dependiente del ministerio, que revise los protocolos de circulación que se aplican cuando dejan de funcionar los sistemas de protección y seguridad de la alta velocidad.
Piden limitar a 40 kilómetros por hora (marcha a la vista) la velocidad de los trenes que circulen bajo el sistema BSL y con el sistema ASFA como protección, cuando se produzca una pérdida de transmisión del LZB o el ERTMS.
En la misma línea, Renfe trabaja en un documento de instrucciones para sus maquinistas que incluye la misma consigna de impedir a estos circular a marcha normal (hasta 200 kilómetros por hora) cuando cae el sistema LZB.
Óscar Puente rechaza dimitir por el momento
Puente, hasta el momento, ha rechazado dimitir, con el argumento de que su forma de asumir su responsabilidad es "dar la cara", esclarecer lo ocurrido y seguir al mando. No obstante, tras el accidente -el segundo en nueve meses con víctimas mortales- Puente ofreció su cargo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que consideró que apartarlo sería "injusto" y le trasladó que debía seguir gestionando la situación, según fuentes del Ejecutivo.
Puente, del Consejo de Ministros al Congreso
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Puente explicará el decreto y el contenido del informe de su departamento sobre el accidente, ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), con el resultado de 69 personas fallecidas y más de 200 heridos de diversa consideración. Por la tarde, el ministro comparecerá a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso (órgano que susituye al pleno cuaando las Cortes están disueltas), para dar cuenta de su gestión en torno a este siniestro.
Seis días después de la tragedia, Puente escuchará previsiblemente en sede parlamentaria las peticiones de dimisión que estos días le han hecho en declaraciones públicas de todos los grupos políticos, a excepción del PSOE y Bildu, que defienden que hay que esperar a las conclusiones de la investigación antes de exigir responsabilidades políticas.
Las ayudas que se prevén para las víctimas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el lunes en Barcelona que el real decreto para los afectados por este accidente ferroviario, contemplará ayudas con una cuantía que "doblará" el seguro obligatorio de pasajeros y un mecanismo específico de anticipo de indemnizaciones. Ese decreto está basado en el aprobado por el Gobierno tras el accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y duplica las indemnizaciones del seguro obligatorio de viajeros (SOV), con lo que la compensación automática máxima por fallecido alcanzaría los 216.364,68 euros.
También anticipa dichas indemnizaciones, a través de un mecanismo para que víctimas y familiares reciban una primera compensación sin esperar a que concluyan todos los procedimientos administrativos o judiciales. Establece además un procedimiento especial de baja laboral con "cobertura mejorada" para quienes hayan sufrido lesiones por el accidente y la puesta en funcionamiento de oficinas de atención integral personalizada en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas donde residan los afectados.
Puente comparece este martes en el Congreso por Urda
El ministro de Transportes, Óscar Puente, presenta este martes un informe sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo) al Consejo de Ministros, que también aprobará un decreto de ayudas para las víctimas, tras lo cual Puente comparecerá, primero en conferencia de prensa, y por la tarde en el Congreso para dar explicaciones de su gestión en esta tragedia.
La identificación de los fallecidos
De las 69 identificaciones de las personas fallecidas, 56 se han hecho mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, según la información difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Las restantes, 13, se han hecho por análisis de ADN realizado por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.
El procedimiento que se ha seguido una vez se identificaba a la persona fallecida ha pasado, en primer lugar, por la notificación personal y presencial a la familia, y una vez que la notificación se ha realizado de manera fehaciente y no antes, se ha incorporado a la estadística oficial de la que el Centro de Integración de Datos informa públicamente.
El CID refiere asímismo que 55 personas fallecidas ya están a disposición de sus familiares y añade que las labores de identificación de la totalidad de las 69 personas fallecidas se han realizado con el mayor rigor y celeridad posibles.
Identificados los 69 fallecidos en el accidente de Urda
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), según los datos facilitados este lunes por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID). Según el balance provisional difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 54 de las personas fallecidas son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros. Las personas fallecidas son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad.
Entre los 15 ciudadanos extranjeros, 4 son de nacionalidad estadounidense; 2 de nacionalidad australiana; 2 japonesa; 1 argentina; 1 canadiense; 1 checa; 1 francesa; 1 mexicana; 1 portuguesa y 1 tunecina. Se han notificado ya las 69 identificaciones a todas las familias de las víctimas y a las oficinas consulares correspondientes en el caso de las personas fallecidas de nacionalidad extranjera.
El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas, afirma el comunicado del CID, constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.