Última hora del accidente de tren en Urda, en directo: Puente comparece en el Congreso y el Gobierno aprueba ayudas para las víctimas

La Asociación Víctimas Adamuz publica una guía práctica de apoyo a los afectados

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha difundido una guía práctica y orientativa dirigida a los afectados y familiares del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en la que recogen algunos consejos sanitarios, psicológicos y jurídicos que han aprendido a partir de su propia experiencia para estructurar los primeros momentos tras la catástrofe. "Sabemos que cada persona y cada familia viven situaciones diferentes, que no todos sufrimos las mismas consecuencias ni necesitamos los mismos tiempos para afrontarlas", señalan en la guía.

Entre las principales recomendaciones sanitarias, la asociación subraya que todas las personas que viajan en el convoy accidentado deben acudir a un centro médico para someterse a una evaluación exhaustiva, incluso si a simple vista no presenta lesiones aparentes. Asimismo, se aconseja solicitar informes clínicos detallados que contengan de forma específica la fecha, el mecanismo del siniestro, la exploración física y todos los síntomas manifestados; y conservar los billetes, partes médicos, recetas y cualquier justificante de gastos derivados de desplazamientos, manutención o alojamiento.

En el ámbito psicológico, el colectivo incide en la importancia de solicitar asistencia especializada desde el primer momento, advirtiendo de que manifestaciones emocionales como pesadillas, insomnio, sobresaltos o angustia pueden demorarse o intensificarse con el paso de los días. La guía recomienda insistir ante cualquier retraso institucional en la respuesta asistencial y aconseja proteger a los menores y mayores de la sobreexposición a imágenes violentas, rumores y especulaciones en los medios de comunicación y redes sociales.

Respecto a los trámites jurídicos y aseguradores, la asociación aconseja una extrema prudencia antes de firmar acuerdos definitivos, aceptar indemnizaciones anticipadas o contratar de forma precipitada servicios legales. Se recomienda revisar previamente las coberturas de pólizas de hogar, tarjetas de crédito u otros seguros privados que puedan incluir de forma complementaria protección jurídica, así como aclarar los mecanismos, plazos y prestaciones exactas del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) directamente con la operadora correspondiente.

El documento también incide en la gestión rigurosa de las pertenencias y los daños materiales, exigiendo que se levante un inventario detallado acompañado de fotografías originales y facturas o referencias de valor antes de aceptar cualquier devolución de objetos en puntos de recogida como el instituto forense o las estaciones habilitadas. Además, entre otras cuestiones, la guía aconseja gestionar la incapacidad temporal con discreción clínica ante la empresa y conservar toda la documentación económica y médica en caso de merma de ingresos, e insta a respetar la privacidad y los tiempos individuales, evitar la difusión de rumores o datos sensibles en redes y exigir ayuda práctica para las tareas cotidianas y el cuidado de familiares.