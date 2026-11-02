La OCU pide prorrogar los topes de precio en los vuelos "hasta que se normalice" la línea Madrid-Andalucía por el accidente de Urda

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reclamado al Ministerio de Transportes que extienda los límites de precio de los billetes de avión entre Madrid y Andalucía "hasta que se normalice con seguridad" el corredor ferroviario, interrumpido tras el accidente de Urda.

El portavoz de la organización, Enrique García, ha explicado en Noticias Mediodía que los topes anunciados por las aerolíneas son "razonables", pero insuficientes si no van acompañados de un aumento "ustancial" de la oferta de transporte público.

Iberia ha limitado voluntariamente sus tarifas a un máximo de 99 euros por trayecto en clase turista y 149 euros en Business y va a reforzar sus vuelos. Volotea ha anunciado un máximo de 75 euros en tarifa básica, mientras que Ryanair ha puesto en marcha más vuelos desde 50 euros. Sin embargo, estas medidas solo estarán vigentes hasta el domingo 8 de noviembre.

El precio debería ser similar al que había antes de la tragedia

Para la OCU, el precio de referencia debería ser la media de precios de los últimos 30 días, como preveía el Real Decreto 4/2026 que no fue aprobado. Aun así, García ha defendido que los precios deberían situarse en términos equivalentes a los que había antes del accidente.

También ha pedido "un esfuerzo a las administraciones, a las empresas implicadas, a que aumenten de forma notable la oferta para que no haya esa elevación de precios". Si bien, ha reconocido que es "muy díficil" sustituir y cubrir por completo todas las líneas de transporte sin el corredor ferroviario en funcionamiento.

Por eso ha puesto como modelo el autobús, cuyo precio es una tarifa regulada por concesión y no sigue la dinámica de mercado: si se añaden servicios, el billete no se encarece. A su juicio, debería aplicarse una lógica similar al transporte aéreo, ampliando plazas con precios limitados.

Sobre los viajeros que habían reservado hoteles en la ciudad a la que vajaban

La OCU también se ha pronunciado sobre la situación de los viajeros que habían reservado hoteles y no han podido viajar por la cancelación de sus trenes. García ha explicado que las compañías ferroviarias deben devolver el importe del billete por tratarse de una circunstancia extraordinaria.

En el caso de las reservas hoteleras, la OCU considera que los consumidores deberían poder invocar la fuerza mayor para obtener la cancelación, la devolución del dinero o un cambio de fecha. Aunque es probable que algunos establecimientos puedan negarse, anima a los afectados a reclamar.

Asimismo, el portavoz ha trasladado su petición al Senado y al Ministerio de Transportes: "Garantizar un transporte público alternativo mientras dure el corte, negociar con las compañías la prórroga de los topes de precio y no fijar la reapertura del ferrocarril hasta que esté garantizada la seguridad".