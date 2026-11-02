Feijóo carga contra Sánchez y Puente tras la tragedia de Urda: "España no necesita influencers en las instituciones"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a cargar contra Óscar Puente y Pedro Sánchez tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

En su intervención de este lunes ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, el líder de la oposición ha criticado que el ministro de Transportes continúe en el cargo y ha reprochado al presidente del Gobierno que no asuma responsabilidades por la tragedia.

"España no necesita influencers en las instituciones", ha afirmado Feijóo. A su juicio, las instituciones necesitan responsables políticos que aporten seriedad, rigor y experiencia, en lugar de dirigentes más preocupados por su discurso público.

Feijóo acusa a Sánchez de utilizar a Puente como parapeto

El presidente del PP ha reprochado a Sánchez que no comparezca personalmente ante el Parlamento para explicar lo ocurrido en Urda y que deje esa responsabilidad en manos del ministro de Transportes.

Feijóo considera que el presidente está utilizando a Puente como parapeto político ante las críticas por la gestión de la crisis ferroviaria.

El líder popular también ha cuestionado que desde el Gobierno se apuntara inicialmente a posibles errores humanos en la secuencia que desembocó en la colisión, cuando las investigaciones técnicas y judiciales todavía no habían esclarecido las causas.

En su intervención, ha criticado además que se estén analizando sondeos electorales mientras aún quedan víctimas de la tragedia por identificar.

"Queremos el poder para gestionar nuestro país"

Feijóo ha aprovechado su discurso ante la dirección del PP para reivindicar la gestión como uno de los ejes de su propuesta política.

"Nosotros queremos el poder para cambiar", ha afirmado, antes de defender que su formación aspira a gobernar con criterios de experiencia y rigor.

El dirigente popular ha acusado al Ejecutivo de haber sustituido la gestión por la comunicación política y ha reclamado un cambio en las prioridades del Gobierno.

"Son otros los que se han tomado este país a broma", ha señalado durante su intervención.

El presidente del PP ha insistido en que su partido debe presentarse ante los ciudadanos como una alternativa basada en la capacidad de gestionar los servicios públicos y las instituciones.