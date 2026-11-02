La primera encuesta tras la tragedia de Urda sitúa al PSOE por debajo del 25%: pierde nueve puntos entre los jóvenes

El PSOE cae por debajo del 25% de intención de voto en la encuesta de Sigma Dos para El Mundo. Así lo ha explicado Pablo Pombo en Más de Uno de Onda Cero, donde ha desgranado los datos de la estimación.

El sondeo refleja un retroceso de 1,7 puntos para los socialistas, y es especialmente acusado entre los jóvenes, donde la formación pierde nueve puntos y pasa a ocupar la tercera posición.

Pombo explica que a diferencia de otros sondeos publicados estos días, que incluyen respuestas recogidas antes de la tragedia, el de Sigma Dos se elaboró con entrevistas realizadas el jueves y el viernes posteriores al accidente.

"Es especialmente relevante, aunque sea la foto de un terremoto y haga falta tiempo", ha señalado el analista, que eso sí considera que hay que seguir comprobando en próximos sondeos si se confirma la tendencia.

El PSOE pierde nueve puntos entre los jóvenes y 3,5 entre las mujeres

Uno de los datos en los que más ha insistido Pombo es la evolución del voto socialista entre los jóvenes.

"Fuerte sacudida. PSOE cae nueve puntos y queda tercero", ha explicado durante su intervención y considera este dato especialmente significativo, ya que se trata de un electorado más moderado. También ha incidido en la caída de 3,5 puntos de apoyo al PSOE entre las mujeres.

La encuesta de Sigma Dos para El Mundo también recoge movimientos en la transferencia de voto entre partidos. "Uno de cada siete o casi uno de cada siete votantes de Sánchez en 2023 se va ahora al PP o a Vox", ha señalado.

El analista ha utilizado este dato para explicar la pérdida de apoyos socialistas y las dificultades que, a su juicio, puede encontrar el partido para recuperar antiguos votantes.

En cuanto al resto de formaciones, Pombo ha señalado que el PP registra una ligera subida porcentual que se traduce, según la estimación de Sigma Dos, en una ganancia de hasta ocho escaños.

Por su parte, Frente Amplio y Podemos también retroceden en el sondeo, de acuerdo con los datos comentados.

Pablo Pombo también ha destacado la distribución territorial de los resultados de la encuesta de Sigma Dos para El Mundo.

Según ha explicado, el PSOE perdería dos escaños en Andalucía y entre dos y tres en Cataluña. También habría retrocesos en la Comunidad Valenciana y Madrid, donde ha planteado que los socialistas podrían llegar a ocupar la tercera posición.