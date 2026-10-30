Alsina: "Puente ha dicho que su continuidad es lo menos relevante, pero ha dedicado los primeros cinco minutos de su comparecencia a ello"

Carlos Alsina ha analizado en Más de uno la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la tragedia ferroviaria, en la que el titular del departamento ha descartado presentar su dimisión y ha defendido su manera de asumir responsabilidades políticas. El periodista ha destacado la contradicción entre la importancia que el ministro ha atribuido a su continuidad y el tiempo que ha dedicado a justificarla durante su intervención.

"Óscar Puente ha dicho que su continuidad es lo menos relevante, pero ha dedicado los primeros cinco minutos de su comparecencia a ello", ha señalado Alsina, que ha subrayado cómo el ministro ha comenzado la sesión respondiendo a las críticas recibidas y a las peticiones de dimisión.

Puente ha defendido que "asumir responsabilidades no significa necesariamente abandonar el cargo, sino dar la cara", permanecer al frente del ministerio y ofrecer las explicaciones oportunas. También ha asegurado que no pretende esconderse ni utilizar a ningún trabajador como escudo, y ha insistido en que la investigación sobre el accidente continúa abierta.

La cronología del accidente y las explicaciones de Puente

Durante la comparecencia, el ministro ha explicado la secuencia de acontecimientos que precedieron a la colisión. Según su relato, el sistema ferroviario sufrió una caída y, posteriormente, se dieron instrucciones para reanudar la circulación a los trenes afectados.

Alsina ha detallado que, según la información expuesta por Puente, al tren AVE que circulaba detrás se le indicó que reanudara la marcha en condiciones normales, mientras que el tren de Iryo que iba por delante no consiguió ponerse en movimiento.

El director del tramo magazine de Más de uno ha destacado que la cuestión fundamental es por qué se autorizó al AVE a circular a velocidad normal y por qué no se dio una contraorden cuando se conoció que el tren precedente no podía avanzar.

El ministro ha defendido que las caídas del sistema no son infrecuentes y ha explicado que la sustitución de determinados sistemas de señalización responde a los plazos establecidos por la normativa europea y a cuestiones de interoperabilidad. También ha sostenido que España es el país de la Unión Europea que más kilómetros de alta velocidad tiene equipados con el sistema ERTMS.

Las incógnitas que siguen abiertas

Tras escuchar las explicaciones del ministro, Ignacio Rodríguez Burgos ha planteado dudas sobre la secuencia de las instrucciones del centro de control y sobre la comparación que ha realizado Puente entre España y otros países europeos en la implantación de los sistemas de seguridad ferroviaria.

"¿Por qué se da paso antes a un tren que iba por detrás y no al tren que iba por delante?", ha preguntado Rodríguez Burgos, que también ha recordado la extensión de la red española de alta velocidad y las características de las líneas que todavía utilizan sistemas anteriores.

Por su parte, Juan de Dios Colmenero ha puesto el foco en las consecuencias políticas de la decisión de Puente de permanecer en el cargo. El periodista ha señalado que las peticiones de responsabilidad política han llegado tanto desde la oposición como desde sectores del propio entorno socialista y de formaciones que apoyan al Gobierno.

Colmenero también ha advertido de la contradicción entre la afirmación del ministro de que no utilizará a ningún trabajador como escudo y el hecho de que, posteriormente, haya atribuido al centro de control el fallo que ocasionó el accidente.

Alsina destaca la gravedad de las palabras de Sánchez

En el tramo final de su intervención, Carlos Alsina se ha referido a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha reconocido que la confianza en la alta velocidad española está quebrada tras los dos accidentes graves registrados en un periodo de nueve meses.

"Esto dicho por quien lleva ocho años al frente del Gobierno de España no es poca cosa", ha afirmado el periodista, al subrayar la relevancia de que el propio presidente admita públicamente la pérdida de confianza en el sistema ferroviario.