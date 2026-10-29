Alsina, desde Urda: "Hemos amanecido con una niebla que habla del estado anímico de quienes siguen asimilando lo que hubieron de sentir"

"Siguen asimilando aquí lo que hubieron de hacer, lo que hubieron de ver y lo que hubieron de sentir", cuenta Carlos Alsina desde Urda, el pueblo que vivió ayer una de sus jornadas más duras. Son 69 fallecidos por el momento, aunque las cifras tenderán a subir con el transcurso de las horas.

Alsina se ha trasladado al lugar de los hechos, donde las historias se entrelazan entre sí demostrando, una vez más, que la solidaridad prima siempre en estos casos por encima de las diferencias que nos separan.

Urda, el día después de la tragedia

Urda, situado a ocho kilómetros del lugar del siniestro, intenta asimilar las consecuencias del accidente ferroviario que se produjo ayer en el municipio. "Esa primera reacción es la que te describe. Y esa primera reacción es la que define al pueblo en el que habitas y al pueblo al que perteneces", ha señalado Alsina durante su intervención, en la que ha puesto el foco en quienes se movilizaron desde Urda para llegar hasta el lugar del accidente.

"Para cuando todos los ciudadanos de este país tuvimos noticia de lo que había ocurrido, pasadas las 09:00, para entonces había personas que residen aquí en Urda que ya se habían allegado hasta el lugar del accidente. Personas que viven aquí o que trabajan aquí y que ya se habían subido a sus coches y que ya habían enfilado esa carretera local que lleva a la 401", explica.

El acceso hasta la zona obligaba a recorrer una carretera local en dirección a la CM-401 y atravesar una finca de olivos y almendros por la que discurre la vía del AVE. Parte del terreno estaba vallado y, como ha relatado Alsina, la valla tuvo que ser cortada por la primera persona que llegó hasta el lugar del accidente para poder acceder.

Alsina ha destacado precisamente esa reacción inmediata, anterior a que la dimensión de la tragedia fuese conocida por el conjunto del país. Para Alsina, la respuesta de quienes acudieron a ayudar constituye también una forma de describir el carácter de una comunidad.

"Los equipos de rescate, por un lado, dan por hecho que el número de víctimas mortales va a ser superior al que oficialmente hoy les estamos contando, porque esas tareas del levantamiento de los vagones, de poder acceder al interior y poder apartar los hierros que están todavía apresando algunos de los cuerpos, esas tareas se van a prolongar seguramente a lo largo de los próximos días", explica.

"Urda ha amanecido hoy envuelta en niebla"

"El pueblo de Urda, que está aquí carretera abajo, con sus 2000 habitantes, viviendo esta jornada de hoy, que es como cualquier otra y a la vez no puede ser igual a ninguna otra porque es la jornada del día siguiente al accidente", comenta Alsina.

Destaca que "Urda ha amanecido hoy envuelta en niebla. No es una metáfora. Podría serlo, pero no es una metáfora. La niebla que habla del estado anímico de quienes estuvieran ayer allí en el accidente y hoy siguen asimilando aquí lo que hubieron de hacer, lo que hubieron de ver y lo que hubieron de sentir".