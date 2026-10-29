Borja Sémper, sobre la responsabilidad política de la tragedia en Urda: "Trasciende de Óscar Puente a quien ha diseñado una política tóxica basada en el relato"

Un día después de la tragedia vivida en Urda, Rafa Latorre aborda toda la última hora desde el lugar de los hechos, donde ha tenido la oportunidad de charlar con Borja Sémper, portavoz del Partido Popular.

Latorre le ha cuestionado a Sémper "cuál es el mensaje que le gustaría transmitir hoy", a lo que le ha respondido que "es difícil no caer en frases hechas, porque tenemos todos el corazón encogido, pero también hay una indignación que es natural y yo creo que en estas horas se puede hablar de política; lo que no se debe hablar es de partidismo".

Indaga en la cuestión explicando que "sobre todo, porque las víctimas merecen un respeto". "Quienes están todavía entre los amasijos de hierros de los trenes... las familias merecen verdad y también creo que los españoles merecemos muchas más cosas: nos merecemos una investigación rigurosa, pero sobre todo, lo que merecemos es que no haya más maniobras", añade.

"Merecemos que esta política ponzoñosa en la que llevamos demasiado tiempo deje de dar problemas y ofrezca otra cosa, algo más luminoso. Y bueno, todos sabemos que es que la muerte siempre es una hipótesis casi inabarcable. Pero también sabemos que así no puede ser, que esto no es aceptable, que no puede ser por accidentes que son evitables o porque todo se desmorona".

Sémper ha declarado que tiene "la amarga sensación de que muchas cosas que considerábamos sólidas, no lo son, y que no lo son no por una maldición divina, sino porque hay cosas que no se están haciendo bien". Insiste en que "hoy tenemos que ser capaces de conjugar el profundo respeto institucional y el profundo respeto que merecen las víctimas y sus familias con la contención necesaria de un político responsable".

¿Debe dimitir Óscar Puente?

Ante la pregunta de Latorre de si debe dimitir o no el ministro Óscar Puente, el portavoz del PP ha aclarado que "los españoles no pedimos milagros, simplemente lo que pedimos es que España vuelva a funcionar". "Que los trenes lleguen a su hora y, a ser posible, que lleguen a destino", añade.

Sugiere que, cuando esto no sucede, "hay responsables, pero desde hace mucho tiempo". "Yo creo que la sucesión de cosas inexplicables que llevamos padeciendo en los últimos años, y especialmente en los últimos meses relacionados con el transporte ferroviario, hace tiempo que debería haber dado con alguna responsabilidad política, pero en este país no sucede. El Gobierno es un experto en externalizar la responsabilidad siempre", declara.

"Esto al final tiene consecuencias... lamentablemente tiene consecuencias para las personas, no para el debate político, no para los intereses de unos y de otros. Trasciende de lo legítimo en política", explicando que "estamos hablando de la descomposición del Estado, de la descomposición de la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones, en los servicios públicos y en la palabra de los gobernantes".

Aclara que "lo primero son las víctimas y el dolor profundo que sentimos quienes también tenemos amigos que han fallecido. Pero lo que nos lleva ya a una pregunta muy profunda que tenemos que hacernos. Yo sí creo que esto trasciende de Óscar Puente, trasciende de la caricatura del tuitero, del Bronco, del que insulta, trasciende. Yo creo que hay una respuesta superior en todo lo que esto permite, quien ha diseñado desde el poder una política tóxica y una política basada en el relato".