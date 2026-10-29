Cronología del choque de dos trenes de alta velocidad en Urda: la cadena de fallos en el sistema que desencadenó la tragedia

El accidente de tren de Urda (Toledo), producido este miércoles en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía después de que un tren AVE embistiera a un Iryo, ha dejado al menos 68 muertos y numerosos heridos, algunos de ellos de gravedad.

Iryo, uno de los tres operadores que circulan por la alta velocidad española, ha informado en un comunicado que en el tren viajaban 147 pasajeros, 3 tripulantes, 1 barista y 1 maquinista a bordo, mientras que fuentes de Renfe han comunicado que en el suyo transportaba 378 viajeros.

Por el momento, la cronología oficial de las distintas fuentes oficiales es la siguiente:

08:30 horas: el sistema de control y seguridad LZB del corredor entre Madrid y Andalucía cae como consecuencia de un fallo de comunicación de tres ordenadores y un tramo de 63 kilómetros del corredor ferroviario queda sin ese sistema.

Esta situación produce la detención de lo que, según el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, creen que son 6 trenes y provoca la entrada de mando del sistema de centro de control, que es "quien controla" las decisiones.

Lo que desde el Gobierno no se destacó y, según ha explicado José Carlos Fernández, ingeniero técnico de obras públicas, a Onda Cero es importate, es por qué, tras el fallo del sistema LZB, tampoco funcionó el sistema alternativo. "Nadie nos está hablando de por qué no funcionó el sistema de respaldo ante un fallo humano", ha advertido en el programa especial Más de uno que Rafa Latorre ha realizado Rafa Latorre desde Urda.

08:36 horas: según Puente, a esa hora se toma la decisión de que el tren AVE que posteriormente impacta con el Iryo "reanude la marcha con normalidad".

Según la conversación entre el controlador de Adif y el maquinista del AVE a la que ha tenido acceso Onda Cero, el controlador le dice al maquinista que "desconecte y vuelva a conectar y reinicie con marcha normal", en lugar de a vista, como indica el protocolo en estos casos y donde la velocidad se limita a 40 km/h. El AVE reanuda la marcha sin problema, a diferencia del Iryo, contra el que acaba estampándose provocando un accidente que ha dejado, por el momento, 68 víctimas.

Los vagones del AVE del accidente ferroviario de Urda (EFE/ Chema Moya)

A partir de ese momento, el AVE recorre unos 25 kilómetros entre las 8.36 horas y las 8.53 horas, según el ministro, que explica que durante ese tramo podría haber alcanzado una velocidad 200 kilómetros/hora.

08:48 horas: según un comunicado de Iryo, en ese minuto, "y por causas que aún se desconocen, el servicio 6076 de Iryo, recibió un golpe en la parte trasera por parte de un tren de la serie 103 de Renfe, en el punto kilométrico 118".

08:53 horas: El ministro asegura que es en ese minuto cuando tiene lugar el accidente en la entrada de la estación de Urda.

09:10 horas: La cuenta en redes sociales de información de Adif comunica que la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía se encuentra interrumpida por "un alcance entre dos trenes".

Tras ello, el gestor ferroviario, Adif, suspendió la circulación "hasta nuevo aviso", mientras que Ouigo ha comunicado que no retomará las circulaciones hasta, al menos el 2 de noviembre, ese lunes incluido.