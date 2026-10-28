Qué es el sistema LZB de señalización cuyo fallo se baraja como causa del accidente ferroviario en Urda

El accidente registrado en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura del municipio de Urda (Toledo), ha vuelto a poner en el foco el funcionamiento de los sistemas de seguridad ferroviaria en España. La colisión por alcance entre un tren AVE de Renfe y otro Iryo, que ha dejado decenas de víctimas mortales y heridos, se estima que la cifra aumente conforme pase la jornada. El suceso se ha producido en un tramo de vía recto cuando ambos trenes circulaban en el mismo sentido. Tras el siniestro, la investigación se centra ahora en determinar qué ha sucedido y por qué los mecanismos no hicieron que el segundo tren se detuviera para evitar el impacto.

Los expertos informan que las primeras hipótesis apuntan directamente a una avería o desactivación del sistema de señalización y frenado automático LZB (Linienzugbeeinflussung). Esta tecnología es imprescindible para la gestión de la alta velocidad en una de las líneas más antiguas de España, ya que actúa automáticamente si detecta un obstáculo o un tren detenido en el mismo tramo de vía. Sin embargo, la avería de este sistema obliga a impulsar la señalización lateral, que es un régimen alternativo que permite operar mediante las señales instaladas junto a la vía. En el caso del accidente de Urda, las primeras informaciones apuntan a un posible error en la autorización para reanudar la marcha por parte del puesto de mando de Atocha, pese a que no se sabe aún qué es lo que originó la avería.

¿Qué es el sistema LZB y cómo funciona?

El sistema LZB es un mecanismo de control de la circulación que permite supervisar de forma permanente la marcha y velocidad de los trenes. Fue implantado en España en los años 90 con la inauguración de la línea de AVE Madrid-Sevilla. Un sistema que funciona mediante un cable emisor instalado a lo largo de la vía que intercambia información de forma ininterrumpida con las antenas de los trenes.

La función principal del LZB es impedir que dos convoyes coincidan en el mismo espacio. Si un tren reduce su marcha, se detiene o se aproxima a un semáforo en rojo, el LZB envía una orden a la cabina del tren que va por detrás. Si este tren que va detrás no reduce la velocidad a tiempo, el propio sistema activa el freno de emergencia para detener por completo el vehículo sin depender de la intervención humana.

Fallo en cadena en Urda: avería, tren parado y problemas en Atocha

Los datos que se han recogido en la investigación hasta el momento es que el sistema de control de la circulación del tren Iryo venía sufriendo averías intermitentes desde primera hora de la mañana. Ante esta incidencia, el puesto de control central en Atocha tomó el mando, pasando a gestionar la circulación mediante el bloqueo de señalización lateral.

A consecuencia de los problemas detectados por el maquinista del tren Iryo, este se encontraba detenido en un centro de adelantamiento. La cuestión más importante que deberán esclarecer en dicha investigación es por qué, estando el Iryo parado y bajo el control de Atocha, se autorizó al tren AVE de Renfe a continuar su marcha por la misma vía hasta provocar el alcance mortal de los convoyes.